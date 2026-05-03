Российское минобороны 2 мая заявило, что якобы их военные захватили Мирополье, что на северо-западе от Сум, однако эти заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщили в ISW.

Что известно о ситуации на фронте?

Оккупанты на Сумщине не меняют элементы в личном составе. На линии соприкосновения остаются вражеские 51, 119 и 137 полки. Россияне, вероятно, перебросят некоторые силы в Херсонскую область.

Украинские военные 1 мая успешно ударили по оккупантам из полка "Ахмат", которые находились на Сумском направлении. Бойцы ГУР нанесли врагу сокрушительный удар, ликвидировав 41 кадыровца и ранив еще 87. ВСУ также уничтожили 160 единиц бронетехники и более 25 БпЛА.



Россияне пытаются создать буферные зоны на Сумщине / Карта ISW

На Харьковском направлении у оккупантов остается похожая цель: оттеснить ВСУ от границы, создать буферную зону с Белгородщиной и приблизиться к Харькову, чтобы бить по городу артиллерией.

Также оккупанты пытаются оперативно переправить силы через реку Оскол в Харьковской области, чтобы продвинуться на запад. На Купянском направлении россияне продолжили наступать, однако ВСУ активно уничтожают вражеские силы.



Оккупанты давят на Харьковщине / Карта ISW

На Донецком направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне хотят полностью захватить территорию, продвинуться в Днепропетровскую область, однако им ничего не удается.

ВСУ 1 мая продвинулись на Константиновском направлении и постоянно наносят удары по вражеским позициям на северо-востоке города. Также россияне проводили миссию по инфильтрации в южной части Иванополья.

Россияне продолжают усиливать атаки на Константиновском направлении. С 25 апреля по 2 мая враг совершил 83 наступления, а также провели ограниченные наземные атаки к востоку от Доброполья без продвижения вперед.



Враг хочет оккупировать всю территорию Донецкой области / Карты ISW

На Запорожье главной задачей россиян остается удерживать позиции на передовой. Враг защищает тыловые районы от ударов и продвижения ВСУ. Оккупанты постоянно наносят удары по украинским позициям в северной и центральной Варваровке.

Также российские войска иногда привлекают операторов БПЛА к штурмовым действиям на Гуляйпольском направлении и недавно продвинулись на запад Запорожской области.



Россияне удерживают позиции в Запорожье / Карта ISW

На Херсонском направлении россияне продолжают ограниченные наземные атаки в частности в направлении островов в дельте Днепра. ВСУ оказывают мощное сопротивление и не дают врагу возможности продвинуться.

Оккупанты терроризируют Херсон постоянными атаками БПЛА на гражданское население, а украинские военные нанесли удар по российскому складу боеприпасов в оккупированной Ивановке.



Оккупанты наносят удары по гражданскому населению в Херсоне / Карта ISW

Важно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что Россия сталкивается с проблемами на фронте. В частности им становится все сложнее набирать людей на войну. Он отметил, что численное преимущество врага пока никуда не делось.

Последние новости о ситуации на фронте

Российские войска пытаются вытеснить украинские силы из северных окраин Покровска, стягивая танки и бронетехнику.

Враг активизировал действия в районе Гришино и пытается использовать БпЛА для усложнения логистики украинских сил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об активизации российской армии в Донецкой области, в частности состоялось 83 атаки на Константиновском направлении с начала недели.