Російське міноборони 2 травня заявило, що нібито їхні військові захопили Миропілля, що на північному заході від Сум, однак ці заяви не відповідають дійсності. Про це повідомили в ISW.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Окупанти на Сумщині не змінюють елементи в особовому складі. На лінії зіткнення залишаються ворожі 51, 119 та 137 полки. Росіяни, ймовірно, перекинуть деякі сили до Херсонської області.

Українські військові 1 травня успішно вгатили по окупантах з полку "Ахмат", які перебували на Сумському напрямку. Бійці ГУР завдали ворогу нищівного удару, ліквідувавши 41 кадировця та поранивши ще 87. ЗСУ також знищили 160 одиниць бронетехніки й понад 25 БпЛА.



Росіяни намагаються створити буферні зони на Сумщині / Карта ISW

На Харківському напрямку в окупантів залишається схожа мета: відтіснити ЗСУ від кордону, створити буферну зону з Бєлгородщиною та наблизитись до Харкова, щоб бити по місту артилерією.

Також окупанти намагаються оперативно переправити сили через річку Оскіл у Харківській області, щоб просунутися на захід. На Куп'янському напрямку росіяни продовжили наступати, проте ЗСУ активно знищують ворожі сили.



Окупанти тиснуть на Харківщині / Карта ISW

На Донецькому напрямку тривають важкі бої. Росіяни хочуть повністю захопити територію, просунутися до Дніпропетровської області, проте їм нічого не вдається.

ЗСУ 1 травня просунулися на Костянтинівському напрямку та постійно завдають ударів по ворожих позиціях на північному сході міста. Також росіяни проводили місію з інфільтрації в південній частині Іванопілля.

Росіяни продовжують посилювати атаки на Костянтинівському напрямку. З 25 квітня по 2 травня ворог здійснив 83 наступи, а також провели обмежені наземні атаки на схід від Добропілля без просування вперед.



Ворог хочу окупувати всю територію Донеччини / Карти ISW

На Запоріжжі головним завданням росіян залишається утримувати позиції на передовій. Ворог захищає тилові райони від ударів та просування ЗСУ. Окупанти постійно завдають ударів по українських позиціях у північній та центральній Варварівці.

Також російські війська іноді залучають операторів БпЛА до штурмових дій на Гуляйпільському напрямку та нещодавно просунулися на захід Запорізької області.



Росіяни утримують позиції на Запоріжжі / Карта ISW

На Херсонському напрямку росіяни продовжують обмежені наземні атаки зокрема у напрямку островів у дельті Дніпра. ЗСУ чинять потужний опір та не дають ворогу можливості просунутися.

Окупанти тероризують Херсон постійними атаками БпЛА на цивільне населення, а українські військові завдали удару по російському складу боєприпасів в окупованій Іванівці.



Окупанти завдають ударів по цивільному населенню в Херсоні / Карта ISW

Важливо! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Росія стикається з проблемами на фронті. Зокрема їм стає все складніше набирати людей на війну. Він наголосив, що чисельна перевага ворога наразі нікуди не ділася.

Останні новини про ситуацію на фронті

Російські війська намагаються витіснити українські сили з північних околиць Покровська, стягуючи танки та бронетехніку.

Ворог активізував дії в районі Гришиного та намагається використовувати БпЛА для ускладнення логістики українських сил.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про активізацію російської армії на Донеччині, зокрема відбулось 83 атаки на Костянтинівському напрямку з початку тижня.