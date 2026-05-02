Для цього російські війська стягують танки і бронетехніку у південній частині. Про це пише 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Що відбувається у районі Покровська?

Ворог намагається посилити свій наступальний потенціал, стягуючи бронетехніку та танки до південної частини міста. Але на півночі Покровська підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії зазнають значних втрат.

Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета – витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко. Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки та танків,

– ідеться у повідомленні.

Водночас противник вводить резерви, зокрема спостерігають діяльність підрозділів "Сомалі". Водночас російські військові активізувалися у районі Гришиного, намагаючись здійснити маневр із північно-східного напрямку.

Ворог намагається рухатися у бік фермерських господарств на північ від Покровська. Утім, ці спроби залишаються безуспішними. Командир 7-го корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад.

Він мав розмову із підрозділами, які діють у цій зоні відповідальності, щоб узгодити подальші дії з оборони Покровської агломерації. Основну увагу приділили ефективності управління боєм та посиленню взаємодії.

"Фокус в обороні – на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику", – додали там.

Згідно з оприлюдненою інформацією, крім вищезгаданого, учасники відповідних нарад наголосили на потребі якісної підготовки особового складу до роботи в умовах постійної загрози з повітря через дії загарбників.

До речі. Керівник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко в етері 24 Каналу повідомляв, що втрати росіян на цьому напрямку серед особового складу становлять понад 1700 осіб, кількість поранених складає близько 400 окупантів.

Яка ситуація на фронті?

Нагадаємо, раніше головком Олександр Сирський повідомив про активізацію окупантів у Донецькій області. За його словами, з початку поточного тижня тільки на Костянтинівському напрямку відбулось 83 бойових зіткнення.

Також, за даними ISW, росіяни намагаються створити буферну зону вздовж кордону Сумської області, подібна ситуація зберігається у Харківській області. Аналогічна ситуація спостерігається і на Куп'янському напрямку.

До слова, нещодавно українські військові завдали авіаудару в центрі села Гришине. Внаслідок цього загинули щонайменше 15 російських десантників з 76-ї десантно-штурмової дивізії, відомої як "псковські десантники".