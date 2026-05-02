Об этом 2 мая сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Где Россия усилила атаки?

Александр Сырский сообщил, что посетил район ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов в Славянско-Краматорской и Константиновско-Дружковской агломерациях. По его словам, в апреле российские войска там атаковали значительно активнее. Они пытаются наступать небольшими пехотными группами, используя артиллерию и дроны.

Отбиваем постоянные попытки российских оккупантов с помощью тактики инфильтрации закрепиться в окрестностях Константиновки. В городе продолжается режим контрдиверсионных действий,

– добавил Сырский.

Также во время рабочей поездки главком провел совещания с командованием армейского корпуса, представителями 10 ОГШБр "Эдельвейс" и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Стороны обсудили текущую ситуацию, состояние обеспечения и вопросы взаимодействия. Также командиры предлагали способы выявления и уничтожения российской пехоты.

"Основное внимание – эффективному противодействию вражеским БПЛА, обустройству оборонительных рубежей и фортификаций, текущим потребностям частей в боеприпасах и других материально-технических средствах", – уточнил Сырский.

Он также добавил, что принял ряд решений для улучшения снабжения бойцов и поблагодарил их за работу.

Последние новости с фронта

По данным ISW, оккупанты стремятся создать буферную зону у границы с Сумской областью. А в Донецкой области идут интенсивные бои. В то же время украинские военные контратакуют, поэтому россияне несут значительные потери.

Кстати, значительные потери россиян, по мнению начальника разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниила Борисенко, свидетельствуют о том, что им не удастся продвинуться от Родинского до Белицкого, как они себе запланировали.

Так, украинские бойцы нанесли авиаудар по Гришино, где враг прятался в застройке. В результате успешного удара было ликвидировано 15 российских десантников.