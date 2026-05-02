Об этом 24 Каналу рассказал один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев, вспомнив, как в первые дни войны пытался действовать враг в Харькове. Он отметил, как формировалось его спецподразделение.

Когда началось формироваться спецподразделение?

Немичев вспомнил, что с 18 лет с 2014 года был добровольцем в батальоне, а затем полка "Азов". С 2014 по 2016 годы имел большой опыт как боевых операций, так и их планирования. Поэтому полученный опыт он и его собратья передавали гражданским, когда Россия начала накапливать силы на украинской границе возле Харьковской области.

Тогда мы поняли, что нужно готовиться. Нам потребуется подготовить людей – понадобится это или нет, но все равно это нужно было делать,

– подчеркнул заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN.

В 2021 году начались проводиться каждую субботу и воскресенье тренировки, на которые приходили много разных людей – женщины-преподаватели, работники супермаркетов, жители Харькова.

За полгода через наши тренировки прошло 5 тысяч человек. И с каждым человеком мы проговаривали, где будет сбор людей, где будет организована логистика, как будет осуществлен связь, если там начинается война. И благодаря осуществленной работе в шесть утра 24 февраля пришло 600 человек. А во второй половине того же дня мы их вооружили и они уже стояли на позициях окружной дороги, – вспомнил он.

Было нужно, по словам Немичева, не просто собрать и мобилизовать людей, но и построить иерархию, обеспечить логистику – подвоз еды, теплых вещей. И это было сделано за 5 – 6 часов 24 февраля просто с нуля.

К слову. Кирилл Буданов в 2023 году вспоминал, что создание специального подразделения ГУР KRAKEN началось за 1,5 недели до полномасштабного вторжения России. Тогда, по его словам, 2 офицера были отправлены в Харьков с оружием, боеприпасами для формирования условного подполья. Буданов отметил, что в состав KRAKEN тогда входили "те, кого называют фанатами, хулиганами, много было из "Азова" ветеранов, были просто гражданские ребята и девушки".

Россияне 27 февраля прорвались в Харьков, но они были уверены, что защищать город некому. Но они не надеялись, что соберутся добровольцы, которые будут вооружены. И харьковчане без боевого опыта, как заметил заместитель командира полка, будут гоняться за российскими спецназовцами и ликвидировать их.

"Когда мы взяли пленных, они рассказывали, что российское командование им доказывало, что главное заехать в город, который будет пустым. Россияне планировали захватить 5 объектов в городе – полицию, СБУ, городской совет, радио и телебашню, и после этого Харьков был оккупирован изнутри. Однако благодаря добровольцам, осуществленной работе город удалось удержать. И я очень горд, что приложил к этому много усилий", – отметил Немичев.

Какие еще достижения подразделения?

Позже, в сентябре 2022-го началось большое контрнаступление, которое было успешным. Подразделение KRAKEN, как отметил он, было в авангарде этой операции. Тогда удалось сделать нереальное по всем уставам этой войны. И за всеми этими операциями стоял большой труд военных подразделения.

Стоит знать. Подразделение активных действий KRAKEN как отдельное разведывательно-диверсионное подразделение ГУР было создано в начале полномасштабного вторжения. Его основателями были Константин Немичев и Сергей Величко. В его состав вошли, в частности ветеран полка "Азов" и добровольцы. Спецподразделение участвовал в обороне Харькова и в боях на других горячих направлениях. В 2025 году был создан Третий армейский корпус на основе Третьей отдельной штурмовой бригады. Часть ГУР МО KRAKEN вместе с командирами Чили и Константином Немичевым присоединились к Третьему армейскому корпусу и возглавляют полк беспилотных систем Третьего армейского корпуса.

"Потом мы много работали на Донбассе, в Запорожье. А также остановили второе наступление на Харьков в 2024 году. Это удалось сделать, потому что мы проводили разведку, видели на накопление сил врага и создали медийную огласку, обращались к власти о необходимости строить фортификации. Хотя это нужно было делать раньше", – сказал Константин Немичев.

Однако, он резюмировал, благодаря тому, что была своевременная реакция, врага удалось снова.

Какова ситуация в Харьковской области?

По данным Института изучения войны россияне на Харьковском направлении пытаются продвинуться ближе к границе, чтобы создать угрозу для Харькова. Однако пока зафиксированы только отдельные попытки проникновения малыми группами, в частности вблизи Волчанска.

Ранее на Харьковщине украинское подразделение беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины "Стрикс" поразило пункт запуска российских беспилотников "Молния". Кроме того, они ударили по укрытию противника и по его складу боекомплекта.

Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что россияне усилили давление на Купянском направлении, где пытаются двигаться через Голубовку. Враг, по его словам, пытается "туда влезть по трубам". Однако украинские силы не оставляют врагу возможности осуществить свои планы.