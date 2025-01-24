Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу. В первые же дни службы он оказался на передовой в штурме Русской Лозовой, где понял, что кроме аптечек, необходимы также опытные ротные медики.

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Как медик KRAKEN спасал раненых побратимов

Так и началась его служба в медицинском звене, когда его “окрестил” ротным медиком взводный медик по позывному "Росс".

5 мая 2022 года "Гаспар" отправился на задание в Питомник – один из самых тяжелых боев в начале полномасштабной войны. Он вспоминает, что на то время у бойцов не было опыта боевых обстрелов и они еще не понимали всю серьезность войны.

Именно в этом бою "Гаспар" сделал свой первый тесный контакт с врагом и применил свои медицинские знания, спасая раненого собрата "Дельфина", которому осколок попал в спину.

Он вспомнил, как бежал по лесу, упал за бревно и увидел "Дельфина", который держал автомат окровавленной рукой.

Я поднял его бронежилет и понимаю, что у него чуть правее позвоночника ранение от осколка, который залетел под броник. Спрашиваю у него: "Ходить можешь?". Ответ: "Нет",

– рассказал он.

Врач обнаружил, что на самом деле он получил ранение не в руку, а в спину. После оказания первой помощи и эвакуации, “Дельфин” выжил, и теперь, как шутит "Гаспар", “сигналит” в аэропорту во время прохождения рамки сканирования.