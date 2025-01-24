Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу. У перші ж дні служби він опинився на передовій у штурмі Руської Лозової, де зрозумів, що окрім аптечок, необхідні також досвідчені ротні медики.

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Як медик KRAKEN рятував поранених побратимів

Так і розпочалась його служба в медичній ланці, коли його “охрестив” ротним медиком взводний медик за позивним "Росс".

5 травня 2022 року "Гаспар" вирушив на завдання в Питомник – один з найтяжчих боїв на початку повномасштабної війни. Він згадує, що на той час у бійців не було досвіду бойових обстрілів і вони ще не розуміли всю серйозність війни.

Саме в цьому бою "Гаспар" зробив свій перший тісний контакт з ворогом та застосував свої медичні знання, рятуючи пораненого побратима "Дельфіна", якому уламок потрапив у спину.

Він згадав, як біг по лісу, впав за колоду та побачив "Дельфіна", який тримав автомат закривавленою рукою.

Я підняв його бронежилет і розумію, що у нього ледь правіше від хребта поранення від уламка, котрий залетів під бронік. Питаю у нього: "Ходити можеш?". Відповідь: "Ні",

– розповів він.

Лікар виявив, що насправді він отримав поранення не в руку, а в спину. Після надання першої допомоги та евакуації, “Дельфін” вижив, і тепер, як жартує "Гаспар", “сигналить” в аеропорту під час проходження рамки сканування.