Об этом сообщает группировка войск "Курск" в фейсбуке.

Какова ситуация в Мирополье?

Группировка войск "Курск" опровергла заявления Министерства обороны России о якобы захвате села Мирополье Сумской области, расположенного в ориентировочно 5-километровой зоне от государственной границы с Россией.

Официально заявляем, что это откровенная ложь. Группировка войск "Курск" сообщает: наши подразделения контролируют район, никакого продвижения врага нет, как и никаких штурмовых действий в том районе в течение последних нескольких дней,

– говорится в сообщении.

Военные назвали подобные заявления оккупантов частью информационной кампании накануне 9 мая, то есть даты, которая имеет символическое значение для российской военной пропаганды. Поэтому Москва отчитывается о "захвате".

"Населенные пункты "захватываются" хотя бы в информационных сообщениях. Подозреваем, что такими темпами до 9 мая российское Минобороны отчитается о захвате всей Сумской области", – написали в группировке.

Также военные отметили, что продолжают выполнять свои задачи и информировать о реальной ситуации. В то же время там призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Кроме вышеупомянутого, отдельно заметим, что расстояние от Мирополья до Сум составляет ориентировочно 40 – 43 километров. Из-за близкого расположения к границе село находится под регулярными обстрелами со стороны оккупантов.

Кстати. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказывал 24 Каналу, что на севере сейчас продолжается обустройство оборонительной линии, которая простирается до Сумской области от Киевской.

Что происходит на фронте?

Ранее военные сообщали об усилении наступательных действий оккупантов в районе Покровска, расположенного в Донецкой области. Бойцы объяснили, что в дальнейшем россияне планируют наступать в направлении поселка Шевченко.

В то же время противник пытается закрепиться в окрестностях Константиновки. Впрочем, украинские военные препятствуют намерениями российской армии. Главком Сырский сообщал о режиме контрдиверсионных действий в городе.

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 количество боестолкновений на фронте составляет 51. На Покровском и Константиновском направлении зафиксировали 18 и 9 атак соответственно, это наибольшее количество наступательных действий за эти сутки.