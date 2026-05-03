Про це повідомили президент Володимир Зеленський та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Що відомо про український удар по Приморську у Росії?
Володимир Зеленський зазначив, що тимчасовий виконувач глави СБУ, генерал-майор Євгеній Хмара доповів йому про успішне ураження об'єктів порту Приморськ у Росії.
Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!
– написав президент.
До цього атаку на російський порт також підтвердив і командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, майор Роберт "Мадяр" Бровді.
Атака на порт Приморськ, як пояснив майор, є частиною системної кампанії з ураження енергетичної та військової інфраструктури Росії. Паралельно українські сили працюють над послабленням протиповітряної оборони противника в оперативній глибині, що дозволяє безпілотникам досягати віддалених стратегічних цілей.
За словами "Мадяра", ураження об’єктів ПЕК та робота по ППО противника поступово підривають експортні можливості Росії та її здатність фінансувати війну.
А поки експорт російської нафти просів десь на 40%, кажуть (йдеться про дані видання Reuters – 24 Канал). Далі буде, бас-гітара…
– написав командувач СБС.
До цього про атаку безпілотників на Ленінградську область вранці 3 травня писали російські ЗМІ. Зокрема, повідомлялося, що після атаки дронів там виникла пожежа.
До речі, військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу пояснив, що удари по російських НПЗ не є ключовим фактором для завершення війни, оскільки резервуари легко відновлюються, а експорт нафти продовжується. За словами експерта, основні атаки слід робити по портах, звідки відвантажується нафта.
Україна не вперше атакує порт Приморськ у Росії
Морський порт Приморськ був атакований увечері 22 березня. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові уразили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру на нафтовому терміналі "Транснефть – порт Приморськ".
Після атаки у порту Приморська горіли щонайменше 4 нафтові резервуари. Також були призупинені експорт сирої нафти та палива.
В ніч на 27 березня порт знову опинився під атакою. За даними супутникових знімків, на об'єкті було зафіксовано суттєве посилення займання, а над територією підіймався густий дим.
Також українські дрони атакували Балтійський берег, де вдалося уразити одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморська, 5 квітня, про що розповів Роберт "Мадяр" Бровді. Губернатор Ленінградської області доповідав про пожежу на об'єкті, що виникла внаслідок удару.