Про це повідомили президент Володимир Зеленський та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про український удар по Приморську у Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що тимчасовий виконувач глави СБУ, генерал-майор Євгеній Хмара доповів йому про успішне ураження об'єктів порту Приморськ у Росії.

Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!

– написав президент.

До цього атаку на російський порт також підтвердив і командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, майор Роберт "Мадяр" Бровді.

Атака на порт Приморськ, як пояснив майор, є частиною системної кампанії з ураження енергетичної та військової інфраструктури Росії. Паралельно українські сили працюють над послабленням протиповітряної оборони противника в оперативній глибині, що дозволяє безпілотникам досягати віддалених стратегічних цілей.

За словами "Мадяра", ураження об’єктів ПЕК та робота по ППО противника поступово підривають експортні можливості Росії та її здатність фінансувати війну.

А поки експорт російської нафти просів десь на 40%, кажуть (йдеться про дані видання Reuters – 24 Канал). Далі буде, бас-гітара…

– написав командувач СБС.

До цього про атаку безпілотників на Ленінградську область вранці 3 травня писали російські ЗМІ. Зокрема, повідомлялося, що після атаки дронів там виникла пожежа.

До речі, військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу пояснив, що удари по російських НПЗ не є ключовим фактором для завершення війни, оскільки резервуари легко відновлюються, а експорт нафти продовжується. За словами експерта, основні атаки слід робити по портах, звідки відвантажується нафта.

Україна не вперше атакує порт Приморськ у Росії

Морський порт Приморськ був атакований увечері 22 березня. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові уразили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру на нафтовому терміналі "Транснефть – порт Приморськ".

Після атаки у порту Приморська горіли щонайменше 4 нафтові резервуари. Також були призупинені експорт сирої нафти та палива.

В ніч на 27 березня порт знову опинився під атакою. За даними супутникових знімків, на об'єкті було зафіксовано суттєве посилення займання, а над територією підіймався густий дим.

Також українські дрони атакували Балтійський берег, де вдалося уразити одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморська, 5 квітня, про що розповів Роберт "Мадяр" Бровді. Губернатор Ленінградської області доповідав про пожежу на об'єкті, що виникла внаслідок удару.