Як зауважив 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, знищення НПЗ справді є важливим, але не ключовим фактором для завершення війни. Він кардинально не змінить хід подій.

Дивіться також Туапсе огорнув густий чорний дим: з'явилися апокаліптичні кадри після атаки на НПЗ

Яке слабке місце є у росіян?

Україна завдає регулярних ударів по російських нафтопереробних заводах. Наприклад, по НПЗ у Туапсе уже було кілька влучань. Він належить до одних з найбільших у Росії. Так само можна сказати про Пермський НПЗ. Але тут є ще один важливий фактор.

"В основному вигорають резервуари. Це такі місткості, у які накачують нафту, тепер її підпалили й вона красиво горить. У цей момент НПЗ не працює, можливо, обмежено відвантаження нафти, але самі резервуари відносно дешеві й доволі швидко відновлюються. На нафтопроводі вмикають помпу і вона знову його накачує", – пояснив Павло Нарожний.

До уваги! Великий нафтопереробний завод атакували уже 4 рази впродовж квітня. Виникли серйозні пожежі, які довго не могли загасити. У місті був блекаут, інтернет не працював. Такі удари суттєво зменшують фінансові спроможності росіян.

Також не треба забувати, що окрім резервуарів, під ударом також перебував сам нафтозавод і порт. Саме на це треба звернути особливу увагу.

"Насправді порт навіть важливіший, ніж сам НПЗ. Адже зупинити відвантаження, пошкодити інфраструктуру – це набагато серйозніше", – наголосив військовий експерт.

Він пояснив, що під час зупинки роботи НПЗ росіяни справді втрачають прибутки від переробки нафти, але вони продовжують її експортувати. З огляду на те що зараз ціна нафти тримається на рівні 100 – 120 доларів за барель, вони все одно отримують свої надприбутки. Тобто, все одно заробляють гроші.

Також є тиск на російський агросектор. Це величезна стаття експорту, особливо тоді, коли відбувається посівна. Сьогодні йде дуже багато аграрних робіт, а саме аграрії – великі споживачі дизеля. Крім того, великим споживачем є армія. Вона потребує значної кількості нафтопродуктів.

"Тобто, це удар, який доволі серйозно тисне і на економіку, і на армію. Але сказати, що це повністю може зупинити їхню військову машину – ні", – підкреслив Павло Нарожний.

Удари по НПЗ мають ще один серйозний ефект

Варто нагадати про ще один важливий для Володимира Путіна фактор – пропагандистський. У Росії зараз диктатура, а це означає, що при владі має бути людина, якої всі бояться, яка легко може знищити своїх опонентів. Основою влади диктатора є страх перед ним.

А що зараз бачать росіяни? Вони бачать, що "великий" Путін не може зупинити “маленьку” Україну, яка спалює його НПЗ. Це ще потужніший удар, ніж економічний та військовий,

– сказав військовий експерт.

Цікаво, що Володимир Путін назвав удари по НПЗ "тероризмом" і бідкався, що Україна буцімто б'є по цивільній інфраструктурі. Втім, за словами диктатора, наслідки нібито не є серйозними.

Як Україні вдалося збільшити кількість атак?

Насамперед варто сказати про те, що останніми місяцями Сили оборони системно працюють над знищенням засобів ППО ворога. Ми уражаємо їхні ЗРК "Бук", "Панцир", системи С-400. Крім того, ворог зробив дуже неправильну ставку.

Україна робить ставку на дрони-перехоплювачі, на малу авіацію, на тактичну авіацію, літаки типу Міг-29, F-16. А ворог для захисту своїх стратегічних об'єктів зробив ставку на ЗРК малого радіуса дії, зокрема це "Панцирі",

– додав військовий експерт.

Росіяни не встигають виробляти необхідну кількість ракет і відновлювати системи, які ми знищуємо. Тобто, іншими словами, їм немає чим збивати наші засоби.

Крім того, Україна нарощує виробництво дронів. Так вийшла ситуація, коли засобів захисту менше, а дронів більше. Її результати сьогодні ми бачимо.

Яких ударів завдали Сили оборони по Росії?

У ніч на 1 травня під атакою перебували нафтопереробний завод у Туапсе й морський термінал у Краснодарському краї. Зауважимо, що потужність НПЗ становить 12 мільйонів тонн нафти, а термінал є важливим логістичним вузлом, який забезпечує експорт.

Перед тим українські військові вдарили по НПЗ в Орзьку. Його також залучали для забезпечення російської армії. Потужність заводу сягає 6,6 мільйона тонн сировини. Крім того, у Воронезькій області уразили гелікоптери Мі-28 та Мі-17.

Також дрони вивели з ладу НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", там виникла пожежа. Відомо, що цей завод є одним із найбільших, він забезпечує нафтою військові та цивільні потреби. Крім цього, горіла диспетчерська станція "Пермь", яка забезпечує постачання нафти до НПЗ.