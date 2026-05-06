Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Украина четко продемонстрировала России, что беспилотники способны дотянуться до Москвы. Так, 4 мая один из дронов взорвался в 6 километрах от Кремля. Именно вблизи него враг проводит парад ко Дню победы.

Россия уже угрожает ответными ударами

По словам Храпчинского, в России действительно обеспокоены, что украинские дроны смогут ударить по параду на 9 мая. Сейчас Кремль будет распространять всевозможные агрессивные месседжи, чтобы заставить Силы обороны отказаться от таких атак. При этом сама Россия не пошла на прекращение огня.

Президент Украины четко дал знать – если с 5 на 6 мая не будет обстрелов, то их не будет и на День победы 9 мая. Мы видим, что Россия не остановилась. Летели как дроны, так и ракеты с КАБами. Теперь россияне включают "пугалки", чтобы провести "победобесие",

– отметил Храпчинский.

Украинцам и миру следует понимать, что все это – психологическое воздействие со стороны России, чтобы напугать всех вокруг. Им важно спокойно провести парад на 9 мая. Ведь он является сакральным для российской пропаганды.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак признает, что Путин напуган из-за ситуации вокруг парада на 9 мая. Именно поэтому из России звучат такие агрессивные заявления. А офицер управления батальона "Нахтигаль" с позывным "Майор Шмель" считает, что РФ таки когда-то нанесет ядерный удар по Украине. Но это не обязательно будет стратегическое ядерное оружие.

Способна ли Россия ударить ядеркой по Украине?

Как отметил авиационный эксперт, звучат опасения, что Россия рискнет ударить ядерным оружием по Украине. Но стоит помнить о том, в каком состоянии находится ядерка РФ. А там не все так ясно, как бы хотелось Путину.

В течение последних 20 лет Россия не провела ни одного даже лабораторного испытания по качеству боеголовок. Последние были еще в советское время. Лабораторных испытаний относительно того, способна ли сработать боеголовка, тоже не было. Зато в США их делали регулярно,

– отметил Храпчинский.

Поэтому можно предположить, что россияне пытаются психологически надавить на всех вокруг. Здесь стоит вспомнить и внешнеполитическую доктрину начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Там указано о психологическом давлении и информационной войне. Доктрину опубликовали в 2013 году. И Кремль продолжает действовать по ее принципам в войнах.

Россия угрожает Украине "возмездием"

В течение последних дней в информационном пространстве опубликовали сразу ряд инфоповодов по 9 мая. Россия всячески угрожает ответить из-за возможных ударов по параду на 9 мая. К примеру, российский депутат Андрей Колесник размыто говорил о "неотвратимом ответе".

В российском минобороны вообще начали угрожать ударами по центру Киева. Там цинично заявили, что киевлянам и представителям дипломатических посольств стоит будет покинуть город, если будут попытки атаковать парад на 9 мая.

При этом российские военные вообще рассматривают варианты ядерного удара по Киеву и другим городам Украины. Там даже говорят об атаке "Искандерами" с ядерной боевой частью. Также накануне 9 мая в России проведут испытания на полигоне "Кура". Там будут проверять ракеты, которые способны нести ядерный заряд.

Зато Владимир Зеленский уже отметил, что Россия сорвала режим тишины на 6 мая. Военные зафиксировали 1820 нарушений. Силы обороны скоро определятся с дальнейшими действиями.