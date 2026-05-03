Такое мнение "Майор Шмель" высказал в интервью для ютуб-канала "Бородатые Мюсли".

Что сказал "Майор Шмель" относительно ядерного удара?

Офицер управления батальона беспилотных систем "Нахтигаль" 20-й бригады "Любарт" 1-го корпуса НГУ "Азов" отметил, что он имеет видение, что Россия все-таки нанесет ядерный удар по территории Украины.

"Это лично мое убеждение. Я никого не пугаю, не убеждаю в том. У меня есть свое видение. Я думаю, что ударят (Россия ядерным оружием по Украине – 24 Канал)", – отметил "Майор Шмель".

По мнению военного, вопрос заключается также и в том, какое именно оружие потенциально может применить Россия. Это или ядерные боеприпасы, которые оккупанты могут применить с САУ "Пион", или же печально известная ракета "Орешник".

Каким это будет зарядом (удар – 24 Канал)? Будет ли это выпущенный из "Пиона", который в радиусе нескольких километров все превратит в пепел, или большой заряд "Орешника" – так называемого их – из этой ракеты-носителя. И по какой локации – тоже неизвестно. Однако я почему-то убежден, что это будет в той или иной форме,

– высказал свое мнение "Майор Шмель".

Справочно! САУ 2С7 "Пион" – это советская 203-миллиметровая самоходная пушка, создана для уничтожения ядерных средств и особо важных целей на расстоянии до 47 километров. Разработанная в 1970-х годах, она является одной из самых мощных в мире, использует снаряды весом 110 килограммов и до сих пор находится на вооружении как в украинской, так и российской армиях.



Кроме обычных осколочно-фугасных снарядов 3ОФ43 и кассетных 3-О-14, пушка может стрелять специальными ядерными боеприпасами.

Действительно ли Украине надо быть готовой к ядерному удару со стороны России?