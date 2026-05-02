Российские блогеры, обсуждая события на фронте, говорят, что переломить их ход можно двумя путями: либо провести мобилизацию, или ударить ядеркой. Об этом рассказал нардеп и председатель Комитета по нацбезопасности Роман Костенко в эфире "Говорит Большой Львов".

Есть ли риск ядерного удара по Украине?

Костенко отметил, что ранее зарегистрировал законопроект, в котором предлагает выделить стратегию биологической, химической и ядерной безопасности в отдельный сегмент.

По словам нардепа, это нужно для того, чтобы максимально повысить уровень готовности нашего государства к применению ядерки. "Это будет отдельной стратегией в нашем законе о нацбезопасности", – уточнил он.

Костенко напомнил, что Украина воюет с государством, которое обладает крупнейшим арсеналом оружия массового уничтожения.

В ноябре 2024 года Россия внесла изменения в применение ядерного оружия. Главное изменение заключается в том, что условия возможного применения ядерного оружия стали шире и менее четкими. Фактически Москва снизила порог, при котором может рассматривать ядерный сценарий.

Нардеп отметил, что Украина и все службы должны быть готовы к ядерному вызову.

Мысль о том, что ощущение неизбежного поражения может заставить Россию нажать на ядерную кнопку, высказал и заместитель командующего Воздушных сил.

По словам полковника Павла Елизарова, появление украинской баллистики станет серьезным ударом для врага, но одновременно несет и значительные риски эскалации.

Он отмечает, что Украина имеет потенциал для длительного сопротивления – при условии стабильной международной поддержки страна способна сдерживать Россию как минимум еще несколько лет и даже перейти к контрнаступательным действиям при благоприятных условиях.

В то же время Елизаров предупреждает об опасности возможного применения Россией тактического ядерного оружия в ответ на усиление украинских ударных возможностей.

По его мнению, критически важно, чтобы международные партнеры заранее определили четкую реакцию на такой сценарий и довели ее до Москвы. Иначе, если решение об ответе на ядерную эскалацию будет приниматься уже постфактум, это может стать слишком поздно для Украины.

Обновленная ядерная доктрина России: что она предусматривает

В ноябре 2024 года Россия обновила свою ядерную доктрину, которую подписал Владимир Путин.

Документ расширяет перечень условий, при которых Кремль может применить ядерное оружие, и фактически делает такие сценарии более гибкими и размытыми.

Среди ключевых оснований:

запуск баллистических ракет по России или ее союзникам,

применение оружия массового поражения,

атаки на критическую инфраструктуру,

а также массированные удары авиацией, ракетами или беспилотниками.

Отдельно указано, что агрессия с применением обычного оружия, которая создает угрозу суверенитету России или Беларуси, также может стать основанием для ядерного ответа.

Кроме того, в доктрине говорится, что страны, которые позволяют использовать свою территорию или ресурсы для атаки на Россию, могут быть расценены как часть противника и подпадать под ядерное сдерживание.

Несмотря на жесткую риторику, эксперты обращают внимание, что документ имеет и политический характер – он призван усиливать эффект страха и ядерного шантажа.

В то же время обновленная доктрина оставляет пространство для трактовок: даже серьезные удары по военным объектам не автоматически означают ядерный ответ.

В целом доктрина имеет вид инструмента давления, где Россия пытается одновременно расширить перечень "красных линий" и сохранить возможность их произвольной трактовки.