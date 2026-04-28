К такому выводу у МАГАТЭ, вероятно, пришли за то, что в Иране нашли уран. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, добавив, что не нужно забывать, что МАГАТЭ не является структурой, оценивающая риск ядерной войны.

Есть ли риск применения ядерного оружия?

На самом деле, Международное агентство по атомной энергии оценивает безопасность ядерных санкций. Возможно, поэтому, что в Иране есть угроза атомным станциям, а в Украине есть непонятный статус ядерных материалов на ЗАЭС, глава МАГАТЭ обнародовал такое сообщение.

А что касается политики стран, которые являются дестабилизаторами ситуации, он подтвердил, что определенные риски возрастают. Несмотря на это, нельзя сказать, что таких проблем, как сегодня, никогда не было. Ведь в годы холодной войны ядерная война действительно могла начаться в любую минуту.

Тогда было много готового оружия, стоящая на дежурстве, она постоянно была на прицеле, а уровень готовности высок. От получения команды до старта ядерного удара могли пройти минуты. То есть в это время был такой уровень готовности, что любое напряжение могло привести к использованию ядерного оружия,

– объяснил Алексей Еж.

Сегодня действительно есть политическая нестабильность, ядерных рисков многие и далеко не все вещи мы можем контролировать. Однако уровень готовности ядерного оружия для удара значительно ниже и в России., и в США. Поэтому нельзя говорить об особой опасности этих стран.

"Применение ядерного оружия не стало невиданно высоким. Думаю, глава МАГАТЭ подразумевает политические риски. А о готовности использования ядерного оружия, по моему мнению, она не стала больше последних лет",– подчеркнул эксперт Национального института стратегических исследований.

К сведению! Рафаэль Гросси подчеркнул, что сегодня мир находится в состоянии "неопределенной паузы". Институции, которые должны обеспечить безопасность, находятся под давлением. При этом он напомнил о Договоре о нераспространении ядерного оружия., который остается ключевым документом и объединяет 191 страну.

