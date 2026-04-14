Несущие конструкции сооружения не повреждены. Об этом сообщают Greenpeace Украина и государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

Как оценивают риск обвала?

Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни сообщил, что удар российского беспилотника по объекту в феврале 2025 года повысил риск обвала саркофага, если не начать его срочный ремонт.

Сегодня, спустя десятилетия, радиационные риски Чернобыля остаются – несмотря на все усилия по сдерживанию его опасного наследия. Это чрезвычайно сложные вызовы,

– сказал он.

Напоминают, что внутри саркофага расположены остатки разрушенного реактора №4, сейчас Чернобыльская АЭС находится под постоянной угрозой российских ракет и дронов, в частности из-за риска потери электроснабжения.

Может ли обвалиться саркофаг?

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" сообщает, что в результате российской атаки саркофаг потерял свои свойства полной герметизации, однако частично защитная оболочка выполняет главную роль.

Повреждения несущих конструкций локализующего сооружения объекта "Укрытие", нового безопасного конфайнмента в результате попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и последствий тушения пожара не зафиксировано,

– пишет предприятие.

Там заверили в проведении работ, направленных на восстановление герметичности указанного объекта. Сейчас саркофаг находится в контролируемом состоянии, чрезмерного выхода радиоактивных веществ не фиксируют.

"При условии штатной работы всех систем, а также при отсутствии внешнего воздействия (физических повреждений в результате боевых действий или природных катаклизмов) риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы НБК пока оцениваются как минимальные", – отметили там.

Справочно. С января 2023 года на площадке ЧАЭС регулярно работает миссия МАГАТЭ, которая проводит независимый мониторинг радиационной и ядерной безопасности.

Что происходит на станции?