Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что после предыдущих ударов Россия вынуждена подстраиваться и искать обходные решения. По его словам, это уже указывает на серьезную деградацию того компонента ядерной триады, который в Кремле считали базовым для сдерживания.

Стратегическая авиация России уже не выдерживает нагрузки

После сообщений о возможном запуске Х-101 с наземных платформ встал вопрос, почему Россия вообще ищет такой формат. Константин Криволап связал это с последствиями предыдущих ударов по российской стратегической авиации. По его мнению, речь идет уже о проблеме в одном из ключевых элементов российской системы сдерживания.

Один из элементов ядерной триады России, стратегическая авиация, уже, извиняюсь, умирает,

– подчеркнул Криволап.

Эксперт отметил, что оценка о потере около 30% стратегической авиации России выглядит реальной. По его словам, часть бортов была уничтожена, а еще часть постепенно выходит из строя из-за состояния оборудования. Именно поэтому россияне вынуждены постоянно перегонять самолеты между разными аэродромами и беречь ресурс того, что еще может летать.

Когда они начинают гонять эти самолеты с Дальнего Востока на Энгельс, потом на Оленью, а потом снова обратно, это означает, что их уже просто не хватает,

– сказал он.

На этом фоне попытки приспособить ракеты к новым способам запуска выглядят не как усиление, а как вынужденная реакция на потери. По логике эксперта, Россия здесь уже не наращивает способности, а пытается удержать то, что осталось.

Вниманию! В ночь на 14 марта Россия применила 498 средств воздушного нападения, в частности ракеты различных типов и 430 беспилотников. Воздушные силы сообщали, что ПВО обезвредила 460 целей, но зафиксировали попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а основным направлением удара была Киевщина.

Россия переходит к более дешевым и менее точным ракетам

Проблемы стратегической авиации для России не ограничиваются только нехваткой исправных самолетов. На этом фоне меняется и подход к самим крылатым ракетам, потому что Кремль уже пытается не усиливать этот компонент, а упрощать его. Это, по мнению Криволапа, показывает не развитие, а постепенную деградацию российских возможностей.

Сама по себе ракета Х-101 – достаточно современная. И то, что мы ее сбиваем, не потому, что она плохая, а потому, что мы научились ее эффективно сбивать,

– объяснил Криволап.

Россия уже начала искать более дешевые и простые решения. Вместо сохранения предыдущего уровня она переходит к упрощенным вариантам вооружения, которые уступают по точности и эффективности. Именно это он считает еще одним признаком того, что российский военный потенциал не усиливается, а проседает.

Они упрощают Х-101, делают "Изделие 30" – абсолютно упрощенную, не такую точную, не такую эффективную и значительно более дешевую ракету,

– подчеркнул он.

Такая замена прямо указывает на ухудшение качества российского арсенала. То есть Россия уже не движется к более сложным и сильным решениям, а вынуждена подстраиваться под собственные потери и ограничения.

