Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что после предыдущих ударов Россия вынуждена подстраиваться и искать обходные решения. По его словам, это уже указывает на серьезную деградацию того компонента ядерной триады, который в Кремле считали базовым для сдерживания.
Стратегическая авиация России уже не выдерживает нагрузки
После сообщений о возможном запуске Х-101 с наземных платформ встал вопрос, почему Россия вообще ищет такой формат. Константин Криволап связал это с последствиями предыдущих ударов по российской стратегической авиации. По его мнению, речь идет уже о проблеме в одном из ключевых элементов российской системы сдерживания.
Один из элементов ядерной триады России, стратегическая авиация, уже, извиняюсь, умирает,
– подчеркнул Криволап.
Эксперт отметил, что оценка о потере около 30% стратегической авиации России выглядит реальной. По его словам, часть бортов была уничтожена, а еще часть постепенно выходит из строя из-за состояния оборудования. Именно поэтому россияне вынуждены постоянно перегонять самолеты между разными аэродромами и беречь ресурс того, что еще может летать.
Когда они начинают гонять эти самолеты с Дальнего Востока на Энгельс, потом на Оленью, а потом снова обратно, это означает, что их уже просто не хватает,
– сказал он.
На этом фоне попытки приспособить ракеты к новым способам запуска выглядят не как усиление, а как вынужденная реакция на потери. По логике эксперта, Россия здесь уже не наращивает способности, а пытается удержать то, что осталось.
Вниманию! В ночь на 14 марта Россия применила 498 средств воздушного нападения, в частности ракеты различных типов и 430 беспилотников. Воздушные силы сообщали, что ПВО обезвредила 460 целей, но зафиксировали попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а основным направлением удара была Киевщина.
Россия переходит к более дешевым и менее точным ракетам
Проблемы стратегической авиации для России не ограничиваются только нехваткой исправных самолетов. На этом фоне меняется и подход к самим крылатым ракетам, потому что Кремль уже пытается не усиливать этот компонент, а упрощать его. Это, по мнению Криволапа, показывает не развитие, а постепенную деградацию российских возможностей.
Сама по себе ракета Х-101 – достаточно современная. И то, что мы ее сбиваем, не потому, что она плохая, а потому, что мы научились ее эффективно сбивать,
– объяснил Криволап.
Россия уже начала искать более дешевые и простые решения. Вместо сохранения предыдущего уровня она переходит к упрощенным вариантам вооружения, которые уступают по точности и эффективности. Именно это он считает еще одним признаком того, что российский военный потенциал не усиливается, а проседает.
Они упрощают Х-101, делают "Изделие 30" – абсолютно упрощенную, не такую точную, не такую эффективную и значительно более дешевую ракету,
– подчеркнул он.
Такая замена прямо указывает на ухудшение качества российского арсенала. То есть Россия уже не движется к более сложным и сильным решениям, а вынуждена подстраиваться под собственные потери и ограничения.
Последствия последней массированной атаки по Украине:
- Мониторинговые каналы сообщали, что под основным ударом была энергетическая инфраструктура Киевщины, в частности Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке. В Киеве и части области применили экстренные отключения света, а в столице на нескольких участках временно останавливали электротранспорт.
- В Харьковской области беспилотник попал в пригородный поезд, в результате чего машинист и его помощник получили осколочные ранения, а пассажиры не пострадали. Также из-за обстрелов часть рейсов между Харьковщиной и Полтавщиной не курсировала.
- В Киевской области в результате атаки погибли 4 человека, еще 15 получили ранения, из них 3 находились в тяжелом состоянии. В четырех районах области зафиксировали около 30 поврежденных объектов, в частности общежитие, производственные и складские помещения, многоквартирный дом, техническое помещение и частный дом.