Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения: - 2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска – ВОТ АР Крым); - 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская обл., рф); - 25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватории Черного и Каспийского морей); - 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская обл., рф); - 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – Курская обл., рф, ТОТ Донецкой обл.); - 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 250 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Киевщина.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотники различных типов: - 1 противокорабельную ракету "Циркон"; - 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400; - 25 крылатых ракет "Калибр"; - 24 крылатые ракеты Х-101; - 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69; - 402 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях. Информация о четырех вражеских ракет уточняется.