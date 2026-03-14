У КГГА сообщили об изменениях в нескольких маршрутах. Об этом говорится в официальном сообщении в телеграмм-канале.

Что известно об изменениях в курсировании транспорта в столице?

В Киеве после ночного обстрела частично приостановили движение электротранспорта из-за отключения напряжения в сети. На отдельных участках города запустили временные автобусные маршруты для перевозки пассажиров.

Ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбедской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, возле Троллейбусного депо № 1.

Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, организованы временные автобусные маршруты:

№ 45ТР – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская";

№ 38ТР – станция метро "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне;

№ 43К – Кибцентр – Лыбедская площадь.

У Киевпастранс сообщили, что задерживается движение троллейбусов № 22к, 27, 30, 42 и трамваев № 14, 15 по улице Дегтяревская, улице Довженко, улице Елены Телиги по причине отсутствия напряжения в контактной сети.

Позже, в 8:04, сообщили, что движение электротранспорта возобновлено, но он курсирует с отклонением от расписания.

