У КГГА сообщили об изменениях в нескольких маршрутах. Об этом говорится в официальном сообщении в телеграмм-канале.
Что известно об изменениях в курсировании транспорта в столице?
В Киеве после ночного обстрела частично приостановили движение электротранспорта из-за отключения напряжения в сети. На отдельных участках города запустили временные автобусные маршруты для перевозки пассажиров.
Ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбедской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, возле Троллейбусного депо № 1.
Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, организованы временные автобусные маршруты:
- № 45ТР – станция метро "Выставочный центр" – станция метро "Васильковская";
- № 38ТР – станция метро "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне;
- № 43К – Кибцентр – Лыбедская площадь.
У Киевпастранс сообщили, что задерживается движение троллейбусов № 22к, 27, 30, 42 и трамваев № 14, 15 по улице Дегтяревская, улице Довженко, улице Елены Телиги по причине отсутствия напряжения в контактной сети.
Позже, в 8:04, сообщили, что движение электротранспорта возобновлено, но он курсирует с отклонением от расписания.
Что известно о последствиях атаки на столицу?
Враг совершил комбинированный удар по территории Украины. Под удар попала Киевская область и сама столица. Известно, что в области пострадала энергетическая инфраструктура, а также гражданская. К сожалению, погибли 4 человека.
Из-за массированного обстрела в Киеве и части Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Сейчас графики не действуют, а ограничения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Спасатели и энергетики начали ликвидацию последствий вражеского обстрела. Правоохранители документируют все детали атаки. Подробнее о ночном обстреле и восстановлении энергоснабжения будет сообщено позже.