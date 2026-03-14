У КМВА повідомили про зміни у кількох маршрутах. Про це йдеться в офіційному повідомленні в телеграм-каналі.
Дивіться також У частині регіонів України запровадили аварійні відключення: де саме та з чим це пов'язано
Що відомо про зміни у курсуванні транспорту в столиці?
У Києві після нічного обстрілу частково призупинили рух електротранспорту через відключення напруги в мережі. На окремих ділянках міста запустили тимчасові автобусні маршрути для перевезення пасажирів.
Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо № 1.
Щоб забезпечити перевезення пасажирів, організовано тимчасові автобусні маршрути:
- № 45ТР – станція метро "Виставковий центр" – станція метро "Васильківська";
- № 38ТР – станція метро "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;
- № 43К – Кібцентр – Либідська площа.
У Київпастранс повідомили, що затримується рух тролейбусів № 22к, 27, 30, 42 та трамваїв № 14, 15 по вулиці Дегтярівська, вулиці Довженка, вулиці Олени Теліги з причини відсутності напруги в контактній мережі.
Згодом, о 8:04 повідомили, що рух електротранспорту відновлено, але він курсує з відхиленням від графіку.
Що відомо про наслідки атаки на столицю?
Ворог здійснив комбінований удар по території України. Під удар потрапила Київська область та сама столиця. Відомо, що в області постраждала енергетична інфраструктура, а також цивільна. На жаль, загинули 4 людини.
Через масований обстріл у Києві та частині Київщини запровадили аварійні відключення електроенергії. Наразі графіки не діють, а обмеження будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Рятувальники та енергетики розпочали ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. Правоохоронці документують всі деталі атаки. Детальніше про нічний обстріл та відновлення енергопостачання буде повідомлено згодом.