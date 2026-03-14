У КМВА повідомили про зміни у кількох маршрутах. Про це йдеться в офіційному повідомленні в телеграм-каналі.

Що відомо про зміни у курсуванні транспорту в столиці?

У Києві після нічного обстрілу частково призупинили рух електротранспорту через відключення напруги в мережі. На окремих ділянках міста запустили тимчасові автобусні маршрути для перевезення пасажирів.

Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо № 1.

Щоб забезпечити перевезення пасажирів, організовано тимчасові автобусні маршрути:

№ 45ТР – станція метро "Виставковий центр" – станція метро "Васильківська";

№ 38ТР – станція метро "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;

№ 43К – Кібцентр – Либідська площа.

У Київпастранс повідомили, що затримується рух тролейбусів № 22к, 27, 30, 42 та трамваїв № 14, 15 по вулиці Дегтярівська, вулиці Довженка, вулиці Олени Теліги з причини відсутності напруги в контактній мережі.

Згодом, о 8:04 повідомили, що рух електротранспорту відновлено, але він курсує з відхиленням від графіку.

Що відомо про наслідки атаки на столицю?