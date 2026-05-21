Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху було оголошено повітряну тривогу.

Дивіться також Вибухи чули у 3 містах, є постраждалі та руйнування, тривога у Києві: де зараз й досі небезпечно

Яка причина вибухів у Києві?

Спершу повітряну тривогу оголосили для Броварського та Бориспільського районів. Орієнтовно о 16:58 небезпека оголосила столицю. Пізніше подібний сигнал пролунав для Фастівського, Обухівського і Бучанського районів.

У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про рух російських безпілотників з Чернігівської області у напрямку Київської. Згодом уточнили про фіксацію повітряних цілей, які рухалися до Великої Димерки, а також Броварів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Близько 17:03 оприлюднили інформацію про фіксацію ворожих безпілотників у повітряному просторі столиці. Тієї ж миті журналісти повідомили перші дані про те, що у межах Києва було гучно внаслідок російської атаки на місто.

У Києві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Міський голова Віталій Кличко незадовго після цього повідомив про роботу сил протиповітряної оборони та закликав місцевий перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги. За попередніми даними, є збиті цілі.

Зверніть увагу! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Що відомо про попередні атаки?

Нещодавно вибухи пролунали у Дніпрі, пізніше стало відомо про влучання по житлових багатоповерхівках у місті, внаслідок чого виникли загоряння. Загалом постраждали 5 осіб, 4 з яких госпіталізували до медзакладів.

У Харківській області ворожі безпілотники атакували окружну дорогу в Харкові, сталося влучання по одній із вантажівок, яка рухалися цим шляхом. Відомо, що унаслідок російського удару, на жаль, загинув 40-річний водій.

Напередодні ввечері росіяни також атакували дронами-камікадзе Кривий Ріг Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, загиблих через це немає, проте повідомляли про влучання у промислове підприємство.