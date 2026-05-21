Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи, передає 24 Канал.

Яка стратегічна ціль України у повітряній обороні?

За словами міністра, Україна продовжує розвивати систему "малої" ППО – саме це дозволило суттєво підвищити ефективність перехоплення ворожих "Шахедів".

Лише за останні чотири місяці постачання дронів-перехоплювачів збільшилось у 2,6 раза, тож відсоток збиття збільшився удвічі. Тоді як окупанти щомісячно збільшують кількість випущених на Україну дронів на 35%. Федоров наголосив, що такі апарати є доступним, швидким і масштабованим способом відповідати на масовані атаки Росії.

Покращення системи захисту неба – це системна робота. Наша стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей. Важливу роль у цьому процесі відіграло впровадження after action review,

– наголосив Федоров.

Важливо! Лише за останню добу Росія випустила на територію України балістичну ракету Іскандер-М та 154 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Загалом сили протиповітряної оборони, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, змогли знешкодити 131 ворожий БпЛА. Тоді як балістична ракета та 23 ударних БпЛА влучили на 20 локаціях, а ще на 6 локаціях зафіксовано падіння уламків.

Що відомо про систему After Action Review?

Зауважимо, що After Action Review – це стандартна практика НАТО, яка полягає у глибокому розборі та аналізі бойових дій після їх завершення. Для України ця процедура стала важливим елементом формування сучасної системи протиповітряної оборони.

Михайло Федоров зазначив, що після кожної масштабної атаки Росії на Україну Повітряні сили та військові проводять детальний аналіз ударів і реакції оборони. Розглядаються маршрути ракет і дронів, точки перехоплення та причини, чому окремі цілі не вдалося збити, щоб оперативно коригувати роботу ППО, мобільних груп і систем РЕБ.

Це безперервний процес адаптації, каже міністр та додає, що підхід After Action Review напряму впливає на те, як Україна змінює систему ППО, мовиться і про розміщення сил, і про централізацію управління до призначення відповідальних у регіонах, і про формування сталої структури замість тимчасових рішень.

Зауважимо, що в Україні система After Action Review для посилення ППО запрацювала вкінці лютого цього року – всього через місяць роботи оновленої команди Міноборони.