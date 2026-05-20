На жаль, є влучання. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як ППО відбивала російську атаку?

У ніч на 20 травня ворог атакував регіони України балістичною ракетою Іскандер-М та 154 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Курськ,

Шаталово,

Орел,

Брянськ,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– ідеться в повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:30, оборонці неба змогли знищити 131 ворожий БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та "дронів" інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях.

Повітряні сили повідомили, що у повітряному просторі перебувають нові групи ворожих БпЛА. Тож, перебувайте в укритті, якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога.



Скільки дронів збила ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

До слова, Росія активно заявляє про спроби завершити війну в Україні. Проте, як зазначає заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса для 24 Каналу, Україна продовжує планувати масовані атаки по Україні, а будь-які заяви націлені лише на внутрішню аудиторію.

Які наслідки російської атаки в регіонах України?

Росія завдала масованого удару по Конотопу. Відомо, що внаслідок атаки дронів зруйновано частину багатоповерхівки. За попередньою інформацією відомо про 8 постраждалих. Пожежі, які виникли після атаки – вдалося ліквідувати.

У ніч на 20 травня російські безпілотники атакували Одесу, завдавши пошкоджень житловому сектору та міській інфраструктурі. Внаслідок ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані, постраждалих, за попередніми даними, немає.

Росія також продовжує терор Дніпра. Місто потрапило під комбіновану атаку, й на жаль є загиблі та поранені. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень. Медики ушпиталили 5 людей. Стан трьох з них оцінюють як важкий. Зафіксовано також пошкодження інфраструктури.