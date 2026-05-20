К сожалению, есть попадания. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Враг запустил "Шахеды", взрывы были в Днепре, Одессе и в Запорожье: куда сейчас двигаются дроны

Как ПВО отражало российскую атаку?

В ночь на 20 мая враг атаковал регионы Украины баллистической ракетой Искандер-М и 154 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям:

Курск,

Шаталово,

Орел,

Брянск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба смогли уничтожить 131 вражеский БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и "Дрон" других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых обломков на 6 локациях.

Воздушные силы сообщили, что в воздушном пространстве находятся новые группы враждебных БПЛА. Находитесь в укрытии, если в вашем регионе объявлена ​​воздушная тревога.



Сколько дронов сбило ПВО / Инфографика ПС ВСУ

Кстати, Россия активно заявляет о попытках завершить войну в Украине. Однако, как отмечает заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса для 24 Канала Украина продолжает планировать массированные атаки по Украине, а любые заявления нацелены только на внутреннюю аудиторию.

Каковы последствия российской атаки в регионах Украины?

Россия нанесла массированный удар по Конотопу. Известно, что в результате атаки дронов разрушена часть многоэтажки. По предварительной информации, известно о 8 пострадавших. Пожары, возникшие после атаки, удалось ликвидировать.

В ночь на 20 мая российские беспилотники атаковали Одессу, нанеся повреждения жилищному сектору и городской инфраструктуре. В результате ударов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы, пострадавших, по предварительным данным, нет. В настоящее время на местах работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Россия также продолжает террор Днепра. Город попал под комбинированную атаку, и, к сожалению, есть погибшие и раненые. В результате обстрела погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Медики госпитализировали 5 человек. Состояние трех из них оценивают как тяжелое. Зафиксированы также повреждения инфраструктуры.