Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Где изменилась карта фронта?

По данным геолокационных видеозаписей за 19 мая, украинское войско удерживают позиции в южном Синельниково и западном Лимане, что к северо-востоку от Харькова.

Присутствие украинских сил в Синельниково и Лимане свидетельствует о том, что российские силы, вероятно, проникли вокруг украинских позиций в южном Синельниково и западном Лимане, а не захватили их,

– добавляют эксперты.

На севере Харьковской области оккупанты провели миссию по инфильтрации. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 19 мая, видно пятерых российских военнослужащих, которые поднимают флаги на юге Волоховки (к северо-востоку от Харькова). В то же время в Минобороны страны-агрессора заявляют, что их войска захватили этот населенный пункт. Однако аналитики ISW считают, что такие "поднятия флагов" – лишь часть информационной кампании Кремля, направленной на преувеличение российских успехов и создание впечатления, якобы линия фронта движется, хотя факты этого не подтверждают.

На Купянском направлении российские войска недавно проникли в район Куриловки к юго-востоку от Купянска. Опубликованные 17 – 18 мая геолокационные кадры свидетельствуют о боях в центральной и южной частях населенного пункта: украинские военные наносили удары по российским позициям, а российские силы, вероятно, пытались закрепиться в этом районе.

Интересно, что связанный с Кремлем российский милблогер 19 мая признал, что видео, на которых российские военные якобы действуют в Боровой с 18 мая, являются фейковыми. По его словам, распространение подобных манипулятивных "доказательств" только обесценивает реальные успехи российских сил.

В тактическом районе Константиновка–Дружковка зафиксированы попытки российских войск провести инфильтрационные действия. Геолокационные кадры свидетельствуют о боях в районе Молочарки к северу от Константиновки, где украинские силы наносили удары по выявленным российским позициям. В то же время другие видеоматериалы показывают атаки российских войск по украинским позициям в самой Константиновке, в районах, которые ранее могли находиться под их контролем.

Аналитики пишут, что российские войска продолжают формировать условия для возможных наступательных действий на северо-восток от Константиновки. Украинская бригада в районе Константиновки – Дружковки сообщила 19 мая, что противник в ночное время подтягивает резервы, накапливает штурмовые группы и организует логистику с использованием автотранспорта вблизи Часового Яра.

Украинские войска, по данным геолокационных видео от 18 мая, недавно продвинулись в направлении Гуляйполя, в частности в северной части населенного пункта Зеленое. В то же время те же материалы фиксируют российские обстрелы украинских позиций в районе к северо-востоку от Гуляйпольского, где ранее, по данным российских источников, могли находиться их подразделения.

На каких направлениях линия фронта не изменилась?

Аналитики ISW сообщили, что вражеские войска 19 мая продолжили попытки наступления на севере Сумской области, однако успеха не достигли.

Также 19 мая вражеское войско продолжило штурмы украинских позиций на Славянском направлении, но продвижений не зафиксировано.

Командир украинского батальона на Лиманском направлении сообщил 19 мая, что российские войска активнее применяют беспилотники "Молния" и используют их для засад. По его словам, это существенно усложняет украинскую логистику в районе боевых действий.

Во вторник российские войска осуществляли ограниченные наземные атаки в районе Доброполья, однако продвинуться вперед им не удалось. Также на Покровском направлении они продолжили наступательные действия, но были остановлены украинскими контратаками – это не позволило изменить линию фронта.

19 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на Новопавловском и Александровском направлениях. В то же время продвинуться вперед им не удалось.

В тот же день российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области, однако продвинуться не смогли. По данным ISW, украинские силы осуществляли контратаки, что сдерживали наступательные действия противника в этом районе.

Аналогичная ситуация на Херсонском направлении.

Важно! Военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала заметил, что сейчас самые сложные проблемы для российских войск наблюдаются в Донецкой области и в Запорожье. По его словам, громкие заявления о наступлении не соответствуют реальной ситуации на поле боя. На фронте российские войска фактически потеряли возможность быстрого продвижения, поскольку боевые действия все больше переходят в формат истощения. Из-за значительной зоны поражения штурмовые подразделения несут потери еще до того, как могут развить какой-либо успех. Фактически стороны застряли в позиционных боях, ведь широкая "килзона" существенно затрудняет любые попытки продвижения вперед.

Что известно о потерях врага?

По состоянию на 20 мая 2026 года Россия потеряла около 1 352 070 личного состава, 11 943 танка и 1 388 средств ПВО. Тогда как за последние сутки Силы обороны ликвидировали 920 россиян, 3 танка и 2 средства ПВО.

Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса в комментарии 24 Канала сообщил, что впервые с 2023 года ВСУ отвоюют больше территорий, чем теряют. Тогда как вражеские войска увеличили потери за оккупированный квадратный километр вдвое по сравнению с прошлым годом.

Вследствие эффективных ударов украинских войск по российским важным объектам Россия потеряла около 10% нефтепереработки. Это заставило российские нефтяные компании останавливать скважины. В то же время из-за комплексного давления дефицит государственных доходов России за пять месяцев превысил годовые планы, а некоторые регионы фактически находятся в состоянии банкротства.