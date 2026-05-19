Военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала объяснил, что самые тяжелые для россиян проблемы сейчас видны и в Донецкой области, и в Запорожье. По его словам, громкие заявления о наступлении не совпадают с тем, что происходит непосредственно на поле боя.

Россияне погрязли в позиционных боях

На фронте россияне сейчас не имеют пространства для быстрого продвижения, бои все больше сводятся к истощению. Большая зона поражения не дает нормально двигаться вперед, поэтому попытки штурмовать украинские позиции упираются в потери еще до того, как они могут развить успех.

Ситуация такова: на самом деле все увязли в позиционных боях. Килзона настолько велика, что преодолеть ее невозможно,

– сказал Сазонов.

Главные усилия россияне сосредоточили на двух крупных направлениях – Запорожье и Донецкой области. В Донецкой области их цель не изменилась: они пытаются пробиться в Краматорск с юга через Константиновку, а также давят от Мирнограда и Покровска в сторону Доброполья, чтобы зайти в этот узел еще и с запада и создать угрозу для всего района.

К слову! В середине мая 2026 года Павел Палиса заявил, что Россия не выполнила ни одного из своих дедлайнов в Донецкой области. По его словам, оккупанты не смогли до конца апреля взять Константиновку, вряд ли в начале лета начнут штурм Краматорско-Славянской агломерации, не выйдут до сентября на административные границы Донецкой области и одновременно будут пытаться развивать наступление еще и на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

В то же время даже там, где враг пытается действовать активно, картина не похожа на подготовку к большому прорыву. Из того, что видно и на поле боя, и даже в сообщениях российских военкоров, российская армия больше говорит о давлении и "успехах", чем реально показывает результат.

Я очень внимательно отношусь к тому, что пишут их военкоры, чем они гордятся и где видят результат. А там очень плохо на самом деле,

– подчеркнул Сазонов.

Пока россияне пытаются давить одновременно и на юге, и в Донецкой области, их силы распыляются между несколькими участками. Поэтому они не могут собрать достаточный ресурс, чтобы на каком-то одном направлении действительно переломить ситуацию.

Почему российские подкрепления не меняют ситуацию?

Россияне пытались усилить сразу несколько проблемных участков, но даже переброска резервов не дала им нужного эффекта.

Важно! Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 мая 2026 года, свидетельствуют, что Силы обороны продвинулись в районе Закитного на северо-восток от Славянска, а российские войска сосредоточили атаки на Рай-Александровке. На Константиновском направлении оккупанты пытались проникать малыми группами, но украинские контратаки сдерживали продвижение и не давали им взять город.

Часть сил, которые еще в начале весны готовили для прорыва в Донецкой области в сторону Константиновки и далее в Краматорск, пришлось отправить на Запорожье, потому что на юге положение для них оказалось слишком тяжелым.

20 тысяч бойцов, которых Россия планировала подготовить и перебросить в Донецкую область, на Константиновку, так туда и не дошли. Это пополнение пошло на Гуляйполе, на Запорожье, потому что у них на юге очень плохие дела,

– объяснил Сазонов.

То, что все же удается наскрести по подразделениям, россияне уже не используют для наступательного рывка. Эти силы снимают с разных частей и бросают туда, где надо срочно закрывать потери – на Мирноградское, Покровское, Добропольское направления, в частности в район Гришино.

Они наскребли уже, как говорится, с каждого батальона по роте, с каждого полка по батальону. И вот этих надьорганих отправляют на Донбасс, но тоже не для наступления, а затыкать дыры от потерь,

– сказал военнослужащий.

Проблема для россиян в том, что этого ресурса им уже не хватает даже для стабильного пополнения.

Россияне не могут взять Константиновку

Показательно российские проблемы видны на подступах к Константиновке. Они несколько раз пытались прорваться в город различными способами, бросали в бой технику, автомобили и пехоту, а также пробовали обойти его, чтобы продвинуться дальше, но этот замысел снова уперся в тот же барьер.

Продвижение дальше блокирует и то, что отдельные районы Часового Яра до сих пор остаются под контролем Сил обороны Украины. Из-за этого россияне не могут спокойно пройти между Часовым Яром и Константиновкой, потому что сразу подставляются под удары с флангов и рискуют сами оказаться в крайне невыгодном положении.

Им не хватает ресурсов. Категорически. Мы уничтожаем их быстрее, чем они прибывают. Это большая проблема,

– подчеркнул Сазонов.

Параллельно они пытаются давить вдоль трассы Покровск – Бахмут и прорубаться к городу с юга, с запада и с востока. Россияне уже подходили к району железнодорожного вокзала на южной окраине, но их оттуда отбросили, и теперь они снова крутятся вокруг той самой точки, не имея возможности продвинуться глубже.

Полноценный город Констяниновку, они его уничтожили, разрушили, но взять не могут,

– подчеркнул военнослужащий.

Стоит знать! В полиции показали, что Константиновка уже почти полностью уничтожена. Город описали как почти пустой, с разбитыми кварталами, обгоревшими зданиями и постоянными ударами авиабомб.

Все это превращает наступление в изнурительное месиво, где город ежедневно разрушают обстрелами, но желаемого результата так и не получают.

Нет у них успехов ни на Донбассе, ни где. Пусть фантазируют, но это фантазии подростка об Анджелине Джоли,

– сказал Сазонов.

Россияне продолжают отчитываться о якобы продвижении в Донецкой области, но за этими заявлениями все чаще стоит не контроль, а сами руины. Так произошло и с Лиманом: город почти уничтожили, но полностью его не контролируют. Так же не соответствуют действительности и разговоры о боях за Святогорск, потому что к нему россияне даже не подошли настолько, чтобы говорить о реальной угрозе. На этом фоне обещания до осени полностью захватить Донецкую область, как и фантазии об Одессе, Киеве или Запорожье, выглядят оторванными от того, что происходит на фронте.

Что известно о российских планах в Донецкой области и ситуации на фронте?

Во время так называемого "перемирие" с 9 по 11 мая россияне продолжали ограниченные штурмы, но украинские военные контратаковали и имели продвижение на Боровском, Славянском и Константиновском направлениях. В то же время враг не смог продвинуться под Покровском и Гуляйполем, а в западной части Запорожской области украинские силы оттесняли российские диверсионные группы.

На Лиманском направлении, по словам Василия Денисюка, россияне после неудачных мартовских атак почти перестали использовать бронетехнику. Украинские дроны держат плотную килзону на глубину до 5 километров, не дают врагу накапливать пехоту у линии соприкосновения и бьют по его логистике, операторах БпЛА и группах, которые пытаются подойти к переднему краю.