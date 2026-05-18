Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил 24 Каналу, что россияне будут развивать свое наступление также на Запорожском направлении – на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Россияне часто уточняют свои планы прежде всего по срокам, но сейчас они не выполнили ни одного дедлайна.

Достигнут ли россияне поставленных целей?

Павел Палиса отметил, что у захватчиков была задача до конца апреля захватить Константиновку, но они далеки от достижения этой цели. Российское руководство дало своим группировкам приказ создать условия и начать штурм Краматорско-Славянской агломерации в конце мая – начале июня. Очевидно, что эта задача также не будет выполнена.

"Учитывая то, что вижу, в целом я не верю в то, что в ближайшие 3 – 4 месяца россияне будут способны выполнить поставленные задачи. Кроме того, задачу, которую им поставили до начала сентября – выйти на административную границу Донецкой области – они тоже не выполнят. Я более склонен считать, что до конца года им это также не удастся", – заявил заместитель руководителя ОПУ.

Обратите внимание! Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что Россия уже начала весенне-летнее наступление. Однако сейчас оккупанты не используют бронетехнику, поэтому не стоит ожидать обострения.

Летнее наступление России: что планирует враг?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует наступление и пополнение войска. В частности, путем расширения мобилизации. Поэтому перед Украиной стоит цель увеличить безвозвратные потери России, расширить применение БПЛА на поле боя и более активно наносить удары по российскому оборонному и нефтяному сектору.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") раскрыл, чего ждать от россиян летом. Он подчеркнул, что сейчас много говорят о летнем наступлении врага, однако не говорится о массированных атаках бронетехникой. Оккупанты осуществляют атаки небольшими пехотными группами, которые активно ликвидируются Силами обороны Украины.