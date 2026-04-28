Об этом информирует президент Владимир Зеленский.

Какие намерения у России на ближайшее время?

В ходе встречи с главой государства руководитель ГУР Олег Иващенко сообщил, что у украинской разведки документы российского Генштаба, свидетельствующие, что в России признают невозможность выполнения поставленных высшим руководством задач. По его словам, ныне защитники уничтожают наступательный потенциал российской армии– безвозвратные потери окупантов составляют около 60% от общих потерь.

И даже несмотря на понимание и статистику, политическая верхушка страны-агрессорки продолжает планировать новые наступательные действия и готовиться к мобилизации населения для пополнения личного состава.

Российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, и в частности за счет расширения мобилизационных процессов в России,

– пишет Зеленский.

Так что сейчас, говорит президент, Украина имеет ключевые задачи, среди которых: увеличение безвозвратных потерь врага, усиление использования дронов на фронте и расширение ударов по российскому оборонному и нефтяному сектору.

Глава государства заявил, что проинформирует союзников Киева о дальнейших планах Москвы против стран НАТО, а также попытки вовлечь в конфликт и реализацию российских задач Беларусь.

Важно! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Канала, что действия россиян на фронте выражают подготовку к возобновление наступательных действий вдоль линии фронта. По словам Черняка, российские войска стягивают пехоту к своим крайним позициям, чтобы атаковать "в лоб". В то же время возможно, что оккупанты попытаются обойти позиции Сил обороны с флангов, чтобы отрезать от тыла.

Какая ситуация на фронте: последние новости

На Лиманском направлении вражеские войска пытаются продвигаться малыми пехотными группами, однако испытывают проблемы с логистикой. Для их решения оккупанты вынуждены использовать живую силу, так называемых "ослов". То есть солдаты на себе несут боекомплекты или провизию почти такого же веса, как они сами, преодолевая более 20 км.

В то же время украинские военные сообщают о укрепление линии обороны от Киевского водохранилища до Сум, чтобы предотвратить внезапные атаки врага.

Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что Россия теперь посягает не только на Донбасс. В планы Кремля также входят:

Харьковская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Одесская область.

Впрочем, 27– 28 апреля российские войска не достигли никаких успехов на фронте.