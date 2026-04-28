В последние годы часть россиян постепенно начинает осознавать, что российский диктатор Владимир Путин действует только в своих интересах. Ему неважно благополучие людей, только эффективность российской армии. Для этого в Кремле уже приняли решение заблокировать некоторые мессенджеры, а впоследствии могут отважиться объявить мобилизацию.

Однако для Путина это может обернуться провалом. Американский журналист Дэвид Саттер в интервью 24 Каналу рассказал, в каком положении сейчас находятся российские власти, с какими проблемами сталкивается экономика врага и как этим может воспользоваться Украина.

Смотрите также Работают там, куда людей не пускают: как работы заменяют военных на фронте – интервью разработчика НРК

Как Путин может лишиться поддержки россиян?

Старший аналитик Центра "Вернись живым" отмечает, что если бы Путин согласился на мир, то его амбиции занять место в российской истории в одном ряду с Петром I и Сталиным были бы разрушены. По его словам, Путин загнал себя в тупик и теперь у него нет другого выбора, кроме как продолжать войну. Вы с этим согласны? Как вы думаете, Путин до сих пор считает полную победу достижимой, либо это скорее вопрос политического выживания?

Я думаю, что говорится о личной выгоде и выживании только одного человека. Я не уверен, что многие действительно утверждают, будто Владимир Путин считает себя преемником Петра Первого и стремится восстановить Российскую империю. По моему мнению, это не является его подлинным мотивом.

Я считаю, что это преступная группировка, и что на самом деле их мотив – просто укрепить свою власть. Их власть укрепит только то, что они считают для себя приемлемым. Они будут отчаянно бороться против всего, что подрывает их контроль или угрожает им кризисом. Однако это не значит, что Запад и Украина не могут этого добиться. Я думаю, что это вполне возможно.

На мой взгляд, очень важно помнить, что этого военного конфликта можно было достаточно легко избежать, если бы Путина в конце концов убедили, что он встретит очень серьезное сопротивление не только со стороны самой Украины, а и, как вы понимаете, коллективного Запада

Полное интервью с Дэвидом Саттером: смотрите видео

Из-за того, что он не верил в это на протяжении всех тех лет, когда продолжается это вторжение, сейчас он находится в ситуации, где роль российского общественного мнения может быть очень важной, как в Украине, так и на Западе. Я точно это знаю.

Многие уверены, что все российское общество полностью поддерживает это вторжение. На первый взгляд, может показаться, что это действительно так, особенно в контексте репрессий, манипуляций внутри и очень мощного в России влияния использования психологии масс.

Однако мы видели, что под влиянием некоторых событий эта видимость покорности может исчезнуть. И вполне возможно, что эта якобы единодушная поддержка войны со стороны российского общества может пошатнуться достаточно решительно. Однако для этого, на мой взгляд, требуется несколько иной подход со стороны Запада – мы должны донести до россиян, что Путин их враг.

И это действительно достаточно легко сделать, ведь он пришел к власти, совершив террористический акт против собственного народа. В 1999 году в России взрывали жилые дома, чтобы создать атмосферу ужаса войны. Именно поэтому преемником Ельцина стал премьер-министр, которого никто не хотел видеть в этой должности.

Справка. В сентябре 1999 года в России прошла серия террористических актов по подрыву домов в Москве., Буйнакскую и Волгодонскую. Аналитики и историки предполагают, что целями были установление режима ФСБ и поднятие рейтинга малоизвестного на то время российскому обществу Путина. Ведь за несколько месяцев до этого его назначили "преемником" президента Бориса Ельцина.

Эти и все прочие преступления, которые они сделали, могут быть использованы против них, особенно в условиях, когда Россия терпит поражение и явно не способна достичь своих целей, чтобы добиться раскола в российском общественном мнении, который поможет отстранить Путина от власти. Мы видели примеры этого во время перестройки много лет назад. Советский Союз фактически казался единой страной.

Однако как только ситуация начала меняться, как только начался эксперимент с либерализацией, вся та информация, которая годами накапливалась в подсознании людей Советского Союза, то, что звучало на западных радиостанциях, вдруг стало для них убедительным. И это стало формировать поведение миллионов людей, ранее все это отрицали. Я думаю, что такое возможно и здесь.

Кого Путину действительно следует опасаться в России?

По данным Центра изучения общественного мнения, с марта рейтинги Путина достигли самого низкого уровня с начала полномасштабной войны и продолжают снижаться. Растет недовольство даже среди поклонников войны из-за ограничения интернета. Какие факторы могут вызвать падение рейтингов Путина? Ведь рост недовольства среди сторонников войны представляет настоящую угрозу Кремлю.

По моему мнению, это полностью соответствует действительности. Именно среди сторонников войны Путин остается наиболее уязвимым. Эти люди злятся, потому что видят, что военные действия ведутся совсем некомпетентно.

Будем смотреть правде в глаза. Как можно вести войну с армией наемников? Когда вы платите человеку за то, чтобы она шла воевать, то приоритетом такого бойца есть спасти собственную жизнь. Он не будет слишком рисковать, ведь что он будет делать с этими деньгами, если его убьют?

Он воюет за деньги, а не за идею. Он не воюет за свою страну. А таких бойцов тысячи, то есть у них сформировалась армия, от которой не следует ожидать никакой эффективности даже против гораздо меньшего противника.

Я считаю, что сейчас мы наблюдаем, как блогеры, поддерживающие войну, все ее поклонники и русские националисты начинают осознавать, что под ударом находится непосредственно территория России. Ее население погибает, а цвет нации, молодых мужчин просто убивают. И нет сомнений, что тактика, которой придерживается руководство, не имеет шансов на победу. Это очень важно.

Впрочем, этого, вероятнее всего, мало, чтобы пошатнуть общественное мнение в России. Однако именно поэтому я считаю, что для Украины и Запада очень важно напоминать россиянам, что есть разница между интересами режима и интересами нации. Это вторжение не отвечало интересам нации. Оно было осуществлено только для того, чтобы укрепить позицию режима.

Любопытно! В Институте изучения войны отмечают, что российские поклонники войны в медиа начинают признавать успехи Украины на фронте. Кроме этого, успешные удары ВСУ по тылу в России усилили обсуждение среди российских чиновников по скорейшему завершению войны.

А что это за режим? Хорошим примером того, что он есть и какие люди за ним стоят, есть событие, которое произошло сразу после распада Советского Союза, когда в Петербурге был дефицит продовольствия.

Была введена программа под названием "Нефть в обмен на еду". Российское сырье тогда обменивали на продовольствие и снабжение пищей. И руководил этим Владимир Путин. Нефть отгрузили, а еду нет. Деньги за эту нефть просто украли.

Уже тогда можно было понять, какие люди сейчас управляют Россией. Проблема в том, что они используют пропаганду, национализм, шовинизм, все слабости, накапливавшиеся в российской политической культуре не просто десятилетиями, а веками, чтобы сделать людей слепыми к собственным интересам и тому, что на самом деле стоит на кону.

Именно сейчас, особенно когда общественное мнение начинает меняться не в пользу режима, важно напоминать россиянам о том, что этот режим не имеет ничего общего с их благополучием, и что он с легкостью принес бы их в жертву, с легкостью взорвал бы случайно избранных невинных людей в жилых домах, пока те спали, и все ради того, чтобы захватить власть. Очень важно, чтобы люди могли это понять.

Я действительно понимаю, насколько большое разочарование в настоящее время царит в Украине. Я знаю это благодаря своим друзьям в Украине и за ее пределами. Людей подавляет то, насколько российское общество безразлично к моральным вопросам, к тому вреду, который они наносят Украине, и к жизням, которые они уносят.

Однако важно попытаться достучаться в эту группу населения. Поскольку я считаю, что вся эта иллюзия единства по поддержке войны действительно очень шаткая, и в соответствующих условиях она может просто рассеяться. Как только это произойдет, ситуация изменится.

Я считаю, что конечным результатом может быть не только спасение жизни украинцев. Кроме того, это может спасти жизнь тех неразумных русских, которых просто гонят на убой. Они идут туда не только ради денег, но и потому, что их ослепила пропаганда. И это могло помочь приблизить окончание войны.

Как российский диктатор еще больше приближает страну к краху?

Владимир Зеленский заявил, что блокировка мессенджера Telegram в России может быть связана с подготовкой Кремля к осуществлению болезненных шагов, таких как завершение войны или, наоборот, ее эскалации и, соответственно, усиление мобилизации. Что вы об этом думаете? Как исторически цифровая, и не только, цензура влияла на стабильность авторитарных стран? И как может российское общество отреагировать на дальнейшее усиление контроля над информационной сферой?

Сам факт блокировки мессенджера Telegram – это очень тревожный сигнал. Однако это сильно вредит эффективности российской военной машины. Это работает в обеих сторонах. Вполне вероятно, что они боятся роста оппозиции к режиму и самой войны со стороны так называемых патриотических кругов в самой России.

И что важнее, они боятся того, что может произойти, если осенью действительно произойдет массовая мобилизация. Возможно, они сейчас готовятся к этому. Насколько это будет успешным? Это уже совсем другой вопрос, потому что увеличение количества солдат, которые отправляются на верную смерть, не изменит саму ситуацию.

После всей этой лжи, после всех рассказов о так называемой специальной военной операции, после всех попыток оградить россиян от того, что происходит, убедить их, будто ситуация полностью находится под контролем, они могут объявить мобилизацию.

Однако, насколько эффективно их люди будут воевать? И не спровоцируют ли они еще большую катастрофу? И мы должны помнить, что этот фактор существовал с начала войны. Не все российские военные и не каждый сотрудник спецслужб довольны тем, что происходит сейчас.

Мы помним предупреждение генерала Леонида Ивашова о том, что война с Украиной обернется для России настоящей катастрофой. Мы же помним слова Евгения Пригожина о том, что эту войну начали по надуманным причинам.

Сейчас мы не знаем, сколько людей разделяют эти взгляды. Однако если чиновники высказывали эти мысли как в прошлом, так и сейчас, то в обществе все же существуют сомнения, оппозиционные настроения и ужас. Часть людей осознает, что Путин на самом деле не герой России, а тот, кто приведет к ее краху.

И мы не знаем точно, эти люди окажутся достаточно сильными, чтобы остановить президента Путина в случае возникновения кризиса. Однако я не считаю, что меры, которые рассматривают сейчас, например, массовая мобилизация, сделают позицию России более сильной. Это приведет к еще большему количеству смертей.

Почему оккупанты не могут зарабатывать, продавая нефть?

Действительно ли мобилизация стала проблемой Путина? Ведь, кроме этого, мы наблюдаем и серьезные затруднения в экономике. Резкий рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, не поможет Путину возродить слабую экономику России, находящейся на грани рецессии. По данным Bloomberg, более высокие цены на нефть повышают экспортные доходы России до самого высокого уровня с 2022 года. Это не ускорит экономический рост, учитывая одни из самых высоких в мире займов. Россия на грани рецессии? Что вы думаете об их экономике?

В этом вопросе я полагаюсь на мнение квалифицированных экономистов, которые говорят, что ресурсы России не безграничны. В частности, огромные средства, инвестированы в военный сектор, практически лишили ресурсов гражданскую экономику и спровоцировали в ней реальный кризис. А отсутствие возможности одалживать означает, что реальных перспектив для инвестиций в общественный сектор не существует.

Вопрос только в том, как долго это продлится. Я считаю, что российское руководство снова будет рассчитывать на полную покорность и пассивность собственного народа. Конечно, это станет еще одним немаловажным фактором.

Мы также видим, как Украина меняет тактику. Она целенаправленно уничтожает объекты нефтяной инфраструктуры противника. Итак, рост доходов от продажи нефти может быть достаточно непродолжительным, если Россия не сможет поставлять свою нефть на рынок, а именно это, похоже, происходит сейчас.

Мы знаем, что, согласно многочисленным отчетам, объемы экспорта нефти очень резко упали. Причина не в том, что у России нет сырья или она не хочет ее продавать. Просто ее экспортную инфраструктуру уничтожили.

Это могло бы полностью заменить санкции, которые США не готовы вводить или обеспечивать их выполнение, по причинам, очевидно, связанных с личностью действующего президента.

Любопытно! Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко допустил, что уже в этом мае Украина может атаковать нефтяную инфраструктуру страны-агрессора баллистическими ракетами. А от нее в России могут оградить разве что Путина.

Каким преимуществом должна воспользоваться Украина?

Кампания Украины с нанесением дальнобойных ударов переросла в весомый рычаг стратегического влияния на Кремль. Масштаб этой операции поражает. Еще несколько лет назад такой географический размах атак был бы просто невозможен. Утраты от сокращения экспорта нефти стают все более неприемлемыми для России. Как вы оцениваете стратегическое влияние кампании дальнобойных ударов Украины? Могут ли эти операции существенно изменить баланс сил?

Я думаю, что это уже так. В прошлом Украина имела одно огромное преимущество – желание населения не допустить доминирования со стороны России и защитить национальную идентичность. А это очень важный фактор в контексте войны. Как говорил Наполеон, соотношение морального фактора к материальному в войне составляет 3 к 1.

Однако за последние годы сложилась ситуация, когда Украина обеспечила себе технологическое преимущество. Возможно, именно из-за действительно неоправданных действий администрации США Украина действительно была вынуждена разрабатывать собственные военные средства для атак, для ответных ударов по России. А сейчас есть признаки того, что преимущество начинает переходить в пользу Украине.

Если это будет влиять на российское общественное мнение, то ситуация может измениться. Нам остается только надеяться на это, но также важно наносить удары по объектам экспорта нефти, нефтеперерабатывающих заводам и транспорту.

Территориально Россия очень большая страна. Когда-то это давало ей огромное преимущество, но теперь это значит, что способность защитить все свои потенциальные цели ограничена.

А то, что Украина создала ракеты большой дальности и беспилотники, которые способны наносить удары на такие расстояния, имеет огромное значение для дальнейшего хода событий. Именно поэтому, я считаю, некоторые российские атаки, например, на Киев, в последнее время стали еще более жестокими.

Если обобщить блокировку Telegram, характер этих ударов, заявления националистических блогеров и тех, кто открыто поддерживает войну, не говоря уже об экономических показателях, мы можем заключить, что дела в России, мягко говоря, идут не очень хорошо. И что цель покорить Украину абсолютно нереальна и с каждым днем становится менее реалистичной.

Могут ли встретиться Зеленский и Путин лично?

Переговоры зашли в тупик. Украина согласилась бы на любое место потенциальной встречи Зеленского и Путина, кроме России или Беларуси. Однако помощник Путина Юрий Ушаков цинично пригласил президента на переговоры в Москву. Реальны ли переговоры Зеленского и Путина в ближайшей перспективе? Каким может быть международное влияние на переговорный подход?

Трудно сказать, в каком формате это будет, но я считаю, что прогресс в переговорах возможен. Я не думаю, что это будет в формате прямых переговоров между Зеленским и Путиным, потому что в таком случае целью таких переговоров было бы максимально сохранить позицию власти президента Путина.

Однако некоторые договоренности действительно возможны, особенно если россияне завершат мобилизацию. Дело не только в вероятности внутреннего восстания в спецслужбах, в армии или других структурах. Мобилизация – это удар по российской экономике, особенно если они уже испытывают острую нехватку людей для работы как в военном секторе, так и в гражданской сфере.

Если они будут мобилизовать людей, которые не захотят воевать, возникает вопрос, что они с ними будут делать. Будут ли платить им так же, как и солдатам-контрактникам? Если они собираются отправлять их в сражение с минимальной подготовкой и не заплатив им, это приведет к еще большему количеству смертей. Они останутся еще с меньшим количеством людей для экономики.

И такой экономический коллапс в России может оказаться столь же значимым и решающим фактором для окончательной победы Украины, сколь принципиальным для нее мог бы стать и желанный коллапс российского фронта. Первая мировая война закончилась, потому что Германия была экономически истощена и не могла продолжать военные действия.

Мобилизация не решит ни одну проблему, с которой сталкивается Россия. Без мобилизации, а также благодаря эффективному использованию дронов украинскими силами, у России будет все меньше людей для этих мясных штурмов, или любых наступлений. Это сделает возможность добиться чего-то большего еще менее реалистичной, чем то, чего они уже добились.

Так что сейчас ситуация складывается не в пользу России. Инициатива постепенно начинает переходить именно в руки Украины. Конечно, для европейцев было бы очень важно продолжать свою поддержку и наращивать ее, но также важно, чтобы и Соединенные Штаты Америки наконец-то осознали всю позорность той политики, которая проводилась с момента прихода к власти президента Трампа и предоставили Украине полную поддержку.

Заметьте! Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина попросила определенные столицы об организации потенциальной встречи Зеленского с Путиным. Речь, в частности, о Турции.

Путин манипулирует этими встречами в своих интересах. Это то, чему он научился в криминальном мире Петербурга. Поскольку он работал в мэрии и контактировал с Тамбовской преступной группировкой, местные криминальные авторитеты заставляли его ждать. Очень многие рассказывали об этих событиях. Тогда они видели в нем "серую мышь", которая фактически приходила к ним просить об услугах.

Однако он усвоил эту тактику, и теперь, когда он является главой государства в России, он непременно пытается использовать каждую встречу, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Зеленский этого не хочет, и никто другой тоже. Именно поэтому, кстати, Путин имел привычку опаздывать на каждую встречу, включая встречи с Папой Римским и Королевой Елизаветой. И это делалось намеренно.

Однако в любом случае, конечно, сама идея такой встречи абсолютно абсурдна, особенно в условиях, при которых президент Украины Владимир Зеленский якобы должен ехать в Москву и молить о мире в то время, когда на самом деле преимущество переходит в его пользу.

Поэтому я не думаю, что говорится о встрече лицом к лицу, по крайней мере, не при нынешних обстоятельствах. Однако это совсем не означает, что невозможно добиться прогресса в переговорном процессе.