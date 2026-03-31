Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Почему российские чиновники стремятся завершить войну с Украиной?

Аналитики ISW утверждают, что эффективные удары Украины по российским объектам глубоко в тылу усиливают тревогу в ультранационалистическом медиапространстве России. Один известный российский комментатор отметил, что экономика Запада значительно превышает российскую, а удары украинских БПЛАвсе серьезнее угрожают инфраструктуре России.

Также в отчете говорится о том, что Москва не способна произвести достаточное количество ракет-перехватчиков, чтобы сравниться с экономическим потенциалом Запада, поэтому, по мнению экспертов, она "обречена на поражение" и вынуждена искать способ завершить войну.

Российские сторонники войны в медиа начинают признавать успехи Украины на фронте и эффективное применение беспилотников.

Один вражеский ультранационалистический блогер 26 марта заявил, что российские войска в ближайшие месяцы не смогут исправить ситуацию на поле боя, а "достаточно успешные" украинские контратаки усложнили планы России по продолжению наступления в 2026 году.

Кроме того, милблогер заметил, что украинские войска "превосходят" россиян в способности к технологической адаптации. Он высоко оценил качество украинских беспилотников-перехватчиков, одновременно раскритиковав российское военное руководство за медленную реакцию на адаптацию украинских БПЛА.

