Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.
Аналитики ISW утверждают, что эффективные удары Украины по российским объектам глубоко в тылу усиливают тревогу в ультранационалистическом медиапространстве России. Один известный российский комментатор отметил, что экономика Запада значительно превышает российскую, а удары украинских БПЛАвсе серьезнее угрожают инфраструктуре России.
Также в отчете говорится о том, что Москва не способна произвести достаточное количество ракет-перехватчиков, чтобы сравниться с экономическим потенциалом Запада, поэтому, по мнению экспертов, она "обречена на поражение" и вынуждена искать способ завершить войну.
Российские сторонники войны в медиа начинают признавать успехи Украины на фронте и эффективное применение беспилотников.
Один вражеский ультранационалистический блогер 26 марта заявил, что российские войска в ближайшие месяцы не смогут исправить ситуацию на поле боя, а "достаточно успешные" украинские контратаки усложнили планы России по продолжению наступления в 2026 году.
Кроме того, милблогер заметил, что украинские войска "превосходят" россиян в способности к технологической адаптации. Он высоко оценил качество украинских беспилотников-перехватчиков, одновременно раскритиковав российское военное руководство за медленную реакцию на адаптацию украинских БПЛА.
В ночь на 30 марта украинские дроны атаковали авиационный завод Бериева, что в Таганроге. Именно на этом предприятии враг модернизирует самолеты Ту-95. В городе зафиксировали 60 БПЛА, а экстренные службы на место происшествия вызвали 49 раз.
Кроме того, этой ночью взрывы гремели в Ростове.
Украинские войска не прекращают атаковать российский порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Отмечается, что 29 марта состоялся уже третий удар по этому порту. Усть-Луга является важным объектом на Балтийском море и одним из крупнейших портов в Европе. Он специализируется на экспорте энергоносителей и является конечной точкой нефтепровода БТС-II.
30 марта дроны атаковали город Тольятти в Самарской области – под ударом оказался химзавод "КуйбышевАзот".