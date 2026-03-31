Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Дивіться також ЗСУ мають два просування: карти ISW на 31 березня

Чому російські чиновники прагнуть завершити війну з Україною?

Аналітики ISW стверджують, що ефективні удари України по російських об'єктах глибоко в тилу посилюють тривогу в ультранаціоналістичному медіапросторі Росії. Один відомий російський коментатор зазначив, що економіка Заходу значно перевищує російську, а удари українських БпЛА дедалі серйозніше загрожують інфраструктурі Росії.

Також у звіті ідеться про те, що Москва не здатна виробити достатню кількість ракет-перехоплювачів, аби зрівнятись із економічним потенціалом Заходу, тож, на думку експертів, вона "приречена на поразку" й змушена шукати спосіб завершити війну.

Російські прихильники війни в медіа починають визнавати успіхи України на фронті та ефективне застосування безпілотників.

Один ворожий ультранаціоналістичний блогер 26 березня заявив, що російські війська в найближчі місяці не зможуть виправити ситуацію на полі бою, а "досить успішні" українські контратаки ускладнили плани Росії щодо продовження наступу в 2026 році.

Крім того, мілблогер зауважив, що українські війська "перевершують" росіян у здатності до технологічної адаптації. Він високо оцінив якість українських безпілотників-перехоплювачів, водночас розкритикувавши російське військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських БпЛА.

Які об'єкти в Росії нещодавно атакували українські дрони?