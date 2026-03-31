Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.
Чому російські чиновники прагнуть завершити війну з Україною?
Аналітики ISW стверджують, що ефективні удари України по російських об'єктах глибоко в тилу посилюють тривогу в ультранаціоналістичному медіапросторі Росії. Один відомий російський коментатор зазначив, що економіка Заходу значно перевищує російську, а удари українських БпЛА дедалі серйозніше загрожують інфраструктурі Росії.
Також у звіті ідеться про те, що Москва не здатна виробити достатню кількість ракет-перехоплювачів, аби зрівнятись із економічним потенціалом Заходу, тож, на думку експертів, вона "приречена на поразку" й змушена шукати спосіб завершити війну.
Російські прихильники війни в медіа починають визнавати успіхи України на фронті та ефективне застосування безпілотників.
Один ворожий ультранаціоналістичний блогер 26 березня заявив, що російські війська в найближчі місяці не зможуть виправити ситуацію на полі бою, а "досить успішні" українські контратаки ускладнили плани Росії щодо продовження наступу в 2026 році.
Крім того, мілблогер зауважив, що українські війська "перевершують" росіян у здатності до технологічної адаптації. Він високо оцінив якість українських безпілотників-перехоплювачів, водночас розкритикувавши російське військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських БпЛА.
Які об'єкти в Росії нещодавно атакували українські дрони?
В ніч на 30 березня українські дрони атакували авіаційний завод Берієва, що у Таганрозі. Саме на цьому підприємстві ворог модернізує літаки Ту-95. У місті зафіксували 60 БпЛА, а екстрені служби на місце події викликали 49 разів.
Крім того, цієї ночі вибухи гриміли у Ростові.
Українські війська не припиняють атакувати російський порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Зазначається, що 29 березня відбувся вже третій удар по цьому порту. Усть-Луга є важливим об'єктом на Балтійському морі та одним із найбільших портів у Європі. Він спеціалізується на експорті енергоносіїв та є кінцевою точкою нафтопроводу БТС-II.
30 березня дрони атакували місто Тольятті у Самарській області – під ударом опинився хімзавод "КуйбишевАзот".