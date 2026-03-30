А ще – загиблий і поранені. Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Які наслідки атаки на Ростовську область?
Ростовська область була під атакою пізно ввечері та вночі 30 березня. Найбільше дісталося Таганрогу.
Влада заявила, що "певео" всі цілі "збила". Окрім того, вбила одного чоловіка, а ще кількох – поранила.
Загалом було виявлено близько 60 безпілотників у Таганрозі та ще 6 у Неклинівському, Азовському, Міллерівському, Чертковському, Матвєєво-Курганському, Шолоховському районах.
На місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Загалом було 49 викликів.
Є загоряння та руйнування на землі. Люди евакуйовані,
– заявив Слюсар.
Пожежі були у кількох житлових будинках, горіли й автомобілі. В одному з будинків пошкоджено газові труби. Перепало й місцевій школі.
"У результаті частково зруйновано та пошкоджено: 12 багатоквартирних житлових будинків, 27 приватних будинків, 10 автомобілів", – підсумувала таганрозька влада.
Останні атаки на Росію
30 березня "добрі" дрони атакували Тольятті. Там під ударом міг бути хімзавод "КуйбишевАзот".
А напередодні у Ленінградській області знову сталося займання в порту Усть-Луга, постраждалих нібито немає.
Останніми днями українські дрони атакували низку об'єктів нафтопереробної галузі Росії, а також точки експорту її енергоресурсів, зокрема порти "Приморськ" і "Усть-Луга". В інтерв'ю 24 Каналу Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, наголосив, що якби вдалося добити порти "Находка", "Новоросійськ" і "Мурманськ", це зупинило б 70 – 80% експорту російської нафти.