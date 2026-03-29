Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА Новини".
Що відбувалося у Ленінградській області вночі 29 березня?
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив вночі 29 березня, що в повітряному просторі регіону зафіксовані невідомі безпілотники. Росіянин попередив, що в області через це може бути знижена швидкість мобільного інтернету.
Уже після 05:00 стало відомо, що є пошкодження в порту Усть-Луга. За попередніми даними, там виникло займання, постраждалих нібито немає.
Дрозденко написав, що рятувальники працюють на місці займання в Усть-Лузі. Губернатор також зауважив, що за ніч російська ППО буцімто знищила 31 безпілотник у Ленінградській області.
Де ще було неспокійно в Росії вночі?
Російські пропагандистські ЗМІ також писали, що вночі 29 березня гриміло над Смоленськом. Жителі міста повідомляли про роботу ППО.
Місцеві розповіли ЗМІ, що кілька вибухів було чути близько 2:10 ночі на півдні Смоленська, а також у районі селища Міловидове. За словами очевидців, там було видно яскраві спалахи в небі та чути звук мотора, а також видно дрони.
Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування – немає.
Скільки діб у Ленінградській області лунають вибухи?
Ленінградська область Росії була під атакою українських дронів майже щодня з ночі 22 березня. Під ударами опинилися порти Приморська, Усть-Луги й Виборга, на місцях уражень спалахнули пожежі.
У Приморську пожежу не могли загасити 5 днів з моменту атаки. Вогонь поширювався на нові резервуари, спричинявши густий дим над територією об'єкта.
Нафтоналивні порти Усть-Луги і Приморська у Ленінградській області Росії зазнали чергової атаки дронів вночі 27 березня. На місцях після ударів бачили заграви.