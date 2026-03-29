Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Что происходило в Ленинградской области ночью 29 марта?
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ночью 29 марта, что в воздушном пространстве региона зафиксированы неизвестные беспилотники. Россиянин предупредил, что в области из-за этого может быть снижена скорость мобильного интернета.
Уже после 05:00 стало известно, что есть повреждения в порту Усть-Луга. По предварительным данным, там возникло возгорание, пострадавших якобы нет.
Дрозденко написал, что спасатели работают на месте возгорания в Усть-Луге. Губернатор также отметил, что за ночь российская ПВО якобы уничтожила 31 беспилотник в Ленинградской области.
Где еще было неспокойно в России ночью?
Российские пропагандистские СМИ также писали, что ночью 29 марта гремело над Смоленском. Жители города сообщали о работе ПВО.
Местные рассказали СМИ, что несколько взрывов было слышно около 2:10 ночи на юге Смоленска, а также в районе поселка Миловидово. По словам очевидцев, там были видны яркие вспышки в небе и слышен звук мотора, а также видно дроны.
Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях – нет.
Сколько суток в Ленинградской области раздаются взрывы?
Ленинградская область России была под атакой украинских дронов почти ежедневно с ночи 22 марта. Под ударами оказались порты Приморска, Усть-Луги и Выборга, на местах поражений вспыхнули пожары.
В Приморске пожар не могли потушить 5 дней с момента атаки. Огонь распространялся на новые резервуары, вызывая густой дым над территорией объекта.
Нефтеналивные порты Усть-Луги и Приморска в Ленинградской области России подверглись очередной атаке дронов ночью 27 марта. На местах после ударов видели зарево.