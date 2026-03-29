Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Что происходило в Ленинградской области ночью 29 марта?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ночью 29 марта, что в воздушном пространстве региона зафиксированы неизвестные беспилотники. Россиянин предупредил, что в области из-за этого может быть снижена скорость мобильного интернета.

Уже после 05:00 стало известно, что есть повреждения в порту Усть-Луга. По предварительным данным, там возникло возгорание, пострадавших якобы нет.

Дрозденко написал, что спасатели работают на месте возгорания в Усть-Луге. Губернатор также отметил, что за ночь российская ПВО якобы уничтожила 31 беспилотник в Ленинградской области.

Где расположена Усть-Луга: смотрите на карте

Где еще было неспокойно в России ночью?

Российские пропагандистские СМИ также писали, что ночью 29 марта гремело над Смоленском. Жители города сообщали о работе ПВО.

Местные рассказали СМИ, что несколько взрывов было слышно около 2:10 ночи на юге Смоленска, а также в районе поселка Миловидово. По словам очевидцев, там были видны яркие вспышки в небе и слышен звук мотора, а также видно дроны.

Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях – нет.

