Пламя охватывает все большую часть стратегического объекта. Об этом сообщают "Схемы".
Какая сейчас ситуация на российском нефтетерминале?
В российском порту Приморск в Ленинградской области снова обострилась ситуация на нефтетерминале, где пожар продолжается уже несколько дней. В ночь на 27 марта огонь вспыхнул с новой силой, охватив дополнительные участки инфраструктуры.
По данным спутниковых снимков, зафиксировано существенное усиление возгорания. Над территорией объекта поднимается густой дым, а пламя распространяется на новые резервуары и технические зоны.
Пожар на нефтяном терминале в Приморске / Фото Planet Labs, "Радио Свобода"
Пожар на терминале не прекращается еще с 23 марта, когда объект подвергся атаке беспилотников. Именно после этого удара на территории началось масштабное возгорание, которое продолжается уже пятые сутки подряд.
Известно, что во время начальной атаки был поражен резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура. На объекте загорелись резервуары с нефтью и нефтепродуктами, что значительно усложнило ликвидацию пожара.
Почему порт так важен для России?
Порт Приморск является крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море и одним из ключевых экспортных хабов страны. Через него проходят десятки миллионов тонн нефти ежегодно, что делает его важной частью энергетической инфраструктуры России.
После первого удара отгрузка нефти с терминала была временно остановлена. Впоследствии работу частично восстановили, однако новые возгорания могут снова повлиять на функционирование объекта.
В то же время за последние дни это уже не единственный случай поражения российской нефтяной инфраструктуры. Украинские дроны в течение трех ночей подряд атакуют нефтеналивные порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области, что сильно повлияло на экспорт нефти России. Проблемы с ПВО у врага позволили Украине осуществить эти атаки, направленные на ослабление российской экономики, которая во многом зависит от экспорта нефти.