Украинский ударный дрон 422-го отдельного полка беспилотных систем "Luftwaffe" поразил в порту Бердянска российский сухогруз, который, вероятно, перевозил боеприпасы. Фото момента удара опубликовали в Telegram официальные представители подразделения.

Атака произошла возле причала №3, где судно, вероятно, как раз разгружалось. По данным сообщества "КиберБорошно", удар пришелся на то самое место, где накануне уже фиксировали поражение.

Тогда, в ночь с 30 на 31 мая, по кораблю в порту также нанес удар беспилотник 412-й отдельной бригады систем Nemesis СБУ.

