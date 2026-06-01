За ударом по суховантажу стоїть 422-ий окремий полк безпілотних систем Luftwaffe.

Що відомо про влучання у суховантаж в порту Бердянська?

Бердянськ, що там з сухогрузом на завантаженні / розвантаженні, знову курили на палубі у невстановленому місці? Два рази. 422 LUFTWAFFE, працюємо,

– йдеться у повідомленні полку.

Момент прильоту по судну у Берднську / Фото з телеграм-сторінки полку

У спільноті "КіберБорошно" заявили про критичні наслідки ураження судна.

Там нагадали, що цей самий суховантаж з боєкомплектом вже був атакований напередодні ударним БпЛА. Це сталося о 00:20.

Відомо, що судно стояло на причалі №3 порту Бердянська. Влучання припало на рубку.

Атака, ймовірно, відбулася тоді, коли корабель саме розвантажували.

У спільноті також зауважили, що уражене судно розміщувалося практично на тому ж місці, що й попередня атакована ціль. Тоді 14 травня в районі №3 – 4 причала СОУ трьома безпілотниками вдарили по суховантажу з військовим вантажем.