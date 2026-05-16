Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, як вдалося уразити російський суховантаж і чому окупанти не змогли цьому завадити. Нагадаємо, що Сили безпілотних систем також уразили літак-амфібію Бе-200 та гвинтокрил Ка-27 на території Росії.

Що відбулося у Бердянську?

"У суховантаж щонайменше було три влучання. У Бердянську всі в шоку, тому що росіяни спершу намагались збити те, що треба уражати ракетами, з кулемета. У підсумку з'явилися прекрасні чорні хмари над портом і над суднами, які там пришвартовані. Це доволі яскраво демонструє те, що там відбулося", – наголосив керівник Центру вивчення окупації.

У порту Бердянська 14 травня було уражено судно із військовим вантажем, яке було пришвартоване. Це, за словами Андрющенка, суто військова операція Росії. Імовірно судно прийшло з Єйська – звідти дуже часто виходять кораблі саме з таким вантажем, тому що там є полігон, де тренуються військові ППО.

Зверніть увагу! У Генштабі повідомили, що українські сили в окупованому Бердянську Запорізької області завдали ударів по судну-суховантажу із боєкомплектом.

"Окупанти звикли, що такого не було. Це дуже важливо, тому що майже перше за 2026 рік 100% ураження військового судна, яке було пришвартоване. Потяги уражалися, а судна – ще ні", – підкреслив він.

Наразі у Бердянську, як зауважив він, тиша. Місцеві окупаційні пабліки розповідають байки, а у чатах все жорстко вичищається.

Те, що там насправді зараз відбувається, не можна розповісти так, щоб не засвітити наші джерела. Але, повірте, результати набагато кращі, аніж можна було очікувати,

– зазначив Андрющенко.

Під час дронової атаки не було фактично реальної протидії із землі з боку окупантів. Українські дрони, за його словами, планували, спокійно цілили. Українські сили навіть не очікували, що все буде так спокійно.

"Водночас росіяни не очікували такого удару. Як тільки закінчилась ворожа атака на Україну вночі 14 травня, одразу з'явилось повідомлення від росіян, що можливо завтра буде обмін. Вони знову розігрують карту, щоб прикритися обмінами і щоб ми не били у відповідь. Тому, можливо, через це окупанти не очікували і трошки розслабились по лінії фронту", – пояснив Петро Андрющенко.

Варто знати. Роберт Бровді "Мадяр" повідомив про удари, які вдалося здійснити вночі 15 травня Силам безпілотних систем. Зокрема було завдано 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам на як у Росії, так і на окупованих територіях. Зокрема було уражено на російській території літак Бе-200 та гвинтокрил Ка-27 у Морському, РК "Тор-М2", а також навчальний центр на Луганщині, ЗРГК "Панцирь-С1" у Криму, корабель-суховантаж із БК на Запоріжжі.



Загалом впродовж грудня 2025-го – травня 2026-го було ліквідовано 153 одиниці ворожої ППО: ЗРК – 108 одиниць, РЛС – 39 одиниць, РЕБ – 6 одиниць.

Керівник Центру вивчення окупації зазначив, що удар по суховантажу у Бердянську – це нова сторінка щодо успішних ударів по російських кораблях. Раніше таку сторінку відкрили щодо атак по ворожих потягах. Наразі вже уражено десятки тепловозів, потягів.

Проте з кораблями, на його думку, інша історія, особливо з цивільними баржами. Зокрема на тлі того, що російські судна спокійно курсують між російськими портами та портами, зокрема у Маріуполі та Бердянську. Єдиний спосіб припинити це, як вважає Андрющенко, це запровадження прямих санкцій з території України.

Що відбувається на окупованих територіях?

Як повідомили в Інституті вивчення війни, російських воєнкорів дуже вразили удари українських дронів Hornet по автоцистернах та російській військовій техніці на трасі Т-0509 Маріуполь – Донецьк неподалік Маріуполя. Крім того, українські БпЛА атакували трасу М-30 Горлівка – Пантелеймонівка – Ясинувата – Донецьк. Через це була значно ускладнена логістика росіян та переміщення цивільного транспорту.

Z-воєнкори зауважили, що у 2024 та 2025 роках ця траса була значно безпечніша для росіян. Їхню стурбованість також викликає, що ворожий РЕБ може впливати на українські дрони тільки якщо вони застосовуються без Starlink, або якщо не встигають автоматично навести ціль. Росіяни побоюються, що впродовж 6 – 12 місяців українські військові зможуть повністю автоматизувати Hornet.

Також за словами Володимира Зеленського, українська розвідка дізналася про наміри росіян щодо окупованих українських територій. Ворог планує розграбувати та деіндустріалізувати південні області країни так само як регіон Донбасу.

Крім того, окупанти хочуть збільшити видобуток таких корисних копалин, як титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден та графіт на 18 родовищах. Водночас, як зазначив український президент, наша країна готова чинити спротив такому мародерству.