Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що росіян фактично вдалося витиснути з Дніпропетровської області. Вони хотіли там створити буферну зону, аби розвивати інші атаки на Півдні.

Читайте також Росіяни планували ривок на Запоріжжя, а потрапили в пастку․ Загроза для міста зникла?

Де ще вдалося просунутися вперед?

За словами Братчука, Сили оборони України мали успіхи не лише у Дніпропетровській області, але й у Запорізькій. Ворог хотів достатньо просунутися на Дніпропетровщині, аби вже згодом зосередитися на наступі в бік самого Запоріжжя.

Одним з важливих елементів російського наступу був Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. Ворогу не вдалося закріпити за річкою Гайчур, що дозволило б їм готувати наступ ближче в бік Запоріжжя.

На сьогодні, як мінімум, можемо обережно говорити, що плани ворога вдалося зламати. Росіяни змушені їх коригувати,

– зазначив Братчук.

Яка ситуація на Запоріжжі: дивіться карту бойових дій

Також надходить інформація, що ворог перекидає резерви з інших ділянок фронту на цей напрямок. Вони змушені це робити через величезні втрати.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони вже звільнили близько 470 квадратних кілометрів територій. Також вони знешкодили понад 11 тисяч російських військових.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що на Куп'янщині поки не зафіксували значних перекидань з інших ділянок фронту. Були невеликі поповнення лише з лівобережжя Херсонщини, яке наразі окуповане.

Якби вони почали перекидати звідси підрозділи ще кудись, то в них взагалі мало що залишиться. Вони й так активно виводять свої війська звідси на Луганщину та територію Росії для відновлення боєздатності,

– розповів Трегубов.

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини