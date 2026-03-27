24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Шлях на Запоріжжя для росіян був майже відкритий, але все змінилося

Це не означає, що Запоріжжя та його 700 тисяч довоєнного населення перебувають у безпеці. Це означає лиш, що зараз вони у меншій небезпеці, ніж кілька місяців тому.

Прихильники вільної України запанікували, коли наприкінці грудня контингент виснажених та менш озброєних українських територіальних військ відступив з міста Гуляйполе – важливого логістичного вузла, розташованого на річці Гайчур у Запорізькій області.

Російські мотострілецькі війська увійшли у Гуляйполе вслід за українськими військами, які відходили, та взяли місто і прилеглі до нього лінії постачання під контроль.

Часткове захоплення Гуляйполя продовжило стабільне просування російських 36 та 5 загальновійськових армій по всій Запорізькій області та, здавалося, відкрило росіянам вільний шлях для наступу на Запоріжжя.

Потім українським територіальним військам та повітряно-десантним, штурмовим і механізованим військам, які поспішали на південь для підкріплення, пощастило. На початку лютого компанія Starlink мільярдера Ілона Маска вивела з ладу тисячі контрабандних та викрадених російських терміналів супутникового зв'язку, які реалізовували контрабандний та вкрадений товар. Це призвело до зупинення російських дронів та відрізання штабів від їхніх військ на передовій.

Збій зв'язку посіяв хаос серед російських військ вздовж усієї 1200-кілометрової лінії фронту. Відчувши шанс, українські війська на південному сході перейшли в контратаку. Бойова група під керівництвом 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ очистила широку "сіру зону" від сотень потенційних російських розвідників з 36 армії, а потім повернула на схід, щоб рухатися на позиції, які перебували під твердим контролем 36 десантно-штурмової бригади.

Через місяць 95 десантно-штурмова бригада опинилася в межах досяжності мінометного обстрілу передової бази 36 десантно-штурмової бригади в селі Успенівка, за 14 кілометрів на північ від Гуляйполя. У секторі на північ від Гуляйполя росіяни не лише втратили імпульс просування вперед, а й фактично відступили.

Далі на південь, у секторі навколо Гуляйполя, російська 5 ЗВА показала лише трохи кращі результати проти бойової групи, очолюваної українськими штурмовими підрозділами, включаючи 225 штурмовий полк. Росіяни не відступили, але й просунутися вперед вони не змогли.

Росіяни заблоковані у Гуляйполі

Через шість тижнів після початку південно-східного контрнаступу України, бої навколо Гуляйполя набули того, що спостерігач Thorkill назвав "позиційним характером". Жодна зі сторін не досягає значних успіхів, але не через брак спроб. "Вплив на це, окрім виснаження російських підрозділів, безумовно, також мав український контрнаступ на правому фланзі" навколо Успенівки.

У цьому сенсі успіх 95 десантно-штурмової бригади України проти російської 36 десантно-штурмової бригади допомагає українському 225 штурмовому полку утримувати оборону проти російської 5 десантно-штурмової бригади. Через збій зв'язку та атаки на правому фланзі росіяни виявилися заблокованими у Гуляйполі.

Це дуже гарна новина для Запоріжжя та його сотень тисяч мешканців. Місто все ще залишається головною ціллю для росіян, але тепер воно далі від російського контролю, ніж було лише кілька місяців тому.