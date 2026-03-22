Про це 24 Каналу розповів командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", наголосивши, як українські сили змусили противника змінити свій задум щодо Запоріжжя. Також за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися у північно-західній частині Гуляйполя.

До яких дій вдається ворог через тиск українських сил?

Філатов відзначив, що спроби просування у бік Запоріжжя ворог розпочав одночасно з українською контрнаступальною операцією.

Важливо! Українські військові провели успішні контрнаступальні дії у Дніпропетровській області і завдяки цьому вдалося завадити ворогу створити угруповання для атаки на північно-східну частину Запорізької області з боку Гуляйполя. На думку військового експерта Романа Світана, цей контрудар "фактично нівелював проблему для Запоріжжя".

"У смузі 17-го корпусу він мав певний успіх, і саме ця операція була націлена на те, щоб не дозволити противнику зайти на достатньо велику оперативну глибину і перехопити ініціативу", – пояснив командир 1 ОШП.

Задум операції, за його словами, був набагато більший, ніж ті результати, яких було досягнуто.

На сьогодні перегрупування цих сил і наших військ сприяло тому, що противник не має великих просувань. До того ж він втратив частину окупованої території. Відповідно, зараз він вимушений перегруповувати свої сили і засоби у такий спосіб, щоб переважно блокувати наші дії, а не фокусуватися на просуванні,

– зазначив Дмитро Філатов.

Тому наразі, як підкреслив командир 1 ОШП, основна мета дій та заходів, які були проведені українськими силами, – не допустити того, щоб противник зайшов на достатню оперативну глибину і поставив під загрозу місто Запоріжжя.

