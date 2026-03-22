Об этом 24 Каналу рассказал командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун", отметив, как украинские силы заставили противника изменить свой замысел относительно Запорожья. Также по данным Института изучения войны, Силы обороны продвинулись в северо-западной части Гуляйполя.
Смотрите также Новые прорывы на Сумщине, планы на Орехов и штурмы Константиновки: как изменилась линия фронта за неделю
К каким действиям прибегает враг из-за давления украинских сил?
Филатов отметил, что попытки продвижения в сторону Запорожья враг начал одновременно с украинской контрнаступательной операцией.
Важно! Украинские военные провели успешные контрнаступательные действия в Днепропетровской области и благодаря этому удалось помешать врагу создать группировку для атаки на северо-восточную часть Запорожской области со стороны Гуляйполя. По мнению военного эксперта Романа Свитана, этот контрудар "фактически нивелировал проблему для Запорожья".
"В полосе 17-го корпуса он имел определенный успех, и именно эта операция была нацелена на то, чтобы не позволить противнику зайти на достаточно большую оперативную глубину и перехватить инициативу", – объяснил командир 1 ОШП.
Замысел операции, по его словам, был гораздо больше, чем те результаты, которые были достигнуты.
На сегодня перегруппировка этих сил и наших войск способствовала тому, что противник не имеет больших продвижений. К тому же он потерял часть оккупированной территории. Соответственно, сейчас он вынужден перегруппировывать свои силы и средства таким образом, чтобы преимущественно блокировать наши действия, а не фокусироваться на продвижении,
– отметил Дмитрий Филатов.
Поэтому сейчас, как подчеркнул командир 1 ОШП, основная цель действий и мероприятий, которые были проведены украинскими силами, – не допустить того, чтобы противник зашел на достаточную оперативную глубину и поставил под угрозу город Запорожье.
Что происходит в Запорожской области?
По данным военного обозревателя Константина Машовца, россияне не имеют возможности в рамках одной операции одновременно захватить Орехов в западной части Запорожской области и вести наступление на город Запорожье с юга. Поэтому противнику придется перебросить резервы из Херсонщины, чтобы попытаться продвинуться в западной части Запорожской области.
Это, по словам Машовца, связано с тем, что россияне одновременно ведут наступательные действия на "пояс крепостей", Доброполье, Купянск и пытаются создать "буферные зоны" на севере Харьковской и Сумской областей.
Генерал армии Николай Маломуж отметил, что оккупанты рассматривают наступление на Гуляйполе как альтернативу Покровскому направлению. Они даже временно перебросили оттуда войска на Гуляйполе, что означает изменение приоритетов у врага. По словам Маломужа, враг может готовить активизацию действий в конце марта или в начале апреля.
В Минобороны сообщили, что из-за атак, в частности в Запорожской области, враг за сутки 17 марта потерял больше всего военных в 2026 году. В этот период россияне попытались наступать в нескольких направлениях, пытаясь воспользоваться туманом. Однако Силы обороны были готовы к этому, именно поэтому оккупанты и потеряли 1710 военных убитыми и ранеными.