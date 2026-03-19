ВСУ эффективно удерживают ключевые позиции, нанося врагу существенные потери. Что задумали россияне с теплом, как им противодействовать и почему уже можно говорить о срыве российского плана на юге – для 24 Канала проанализировали военные эксперты и военные Сил обороны.

Какие планы россиян на весеннюю кампанию?

Российские войска сосредотачивают силы на Запорожском направлении и готовятся к новым штурмам на Донбассе. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне накануне возможного весеннего наступления. Об этом рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, несмотря на уменьшение количества боестолкновений, ситуация на фронте остается сложной. Это свидетельствует об определенном истощении резервов противника, однако боевые действия продолжаются интенсивно, а ВСУ ежедневно наносят врагу значительные потери, что подрывает его наступательный потенциал.

Российские силы пытаются действовать сразу на нескольких направлениях. В частности, они стремятся зайти в Сумскую область, атакуют в Харьковской области и продвигаются на Лиманском направлении, чтобы создать коридор для дальнейшего захвата Донецкой области.

Тяжелые бои продолжаются в районе Константиновки, которую противник рассматривает как ключевую точку для продвижения на Краматорск. Отдельно враг пытается полностью захватить Покровск і Мирноград.

В то же время украинские силы проводят контрудары, уничтожают логистику и действуют на альтернативных направлениях, в частности на Александровском, где были обнаружены слабые места противника. На Запорожском направлении, по словам Маломужа, ситуация остается напряженной.

Наступление на Гуляйполе российские войска рассматривают как альтернативу Покровскому направлению. Там противник пытается расширить зону боевых действий, пользуясь ранее недостаточно укрепленными позициями украинских войск.

Украина уже провела контрудары и смогла стабилизировать ситуацию на отдельных участках. В то же время враг продолжает перебрасывать дополнительные силы и формировать ударные группы.

Россияне даже временно перебрасывали войска с Покровского направления на Гуляйполе, что свидетельствует об изменении приоритетов. Кроме того, разведка фиксирует подготовку резервов и накопление средств, в частности беспилотников. Это означает, что с наступлением тепла противник может действовать комплексно – использовать малые штурмовые группы и диверсионно-разведывательные группы.

По оценке генерала, активная фаза весеннего наступления может начаться в конце марта или в начале апреля. Украинские военные уже готовятся к этому сценарию, усиливают разведку, формируют резервы и наносят удары по силам противника, чтобы сорвать его планы.

Как ВСУ удалось прорваться в Запорожской области?

Украинские военные смогли взять под контроль несколько ключевых позиций на Запорожском направлении, что существенно усложнило логистику российских войск. Об этом рассказал боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Свят".

По его словам, захваченные позиции были важными для противника, ведь через них проходило подкрепление и осуществлялась инфильтрация личного состава. Благодаря этому украинским силам удалось усилить оборону вместе со смежными подразделениями в районе Степногорска. В то же время для российских войск ситуация значительно усложнилась.

Пройти через наши позиции ему не удается, поэтому враг вынужден пробовать двигаться с той или иной стороны, но эти его попытки также безуспешны,

– добавил боец.

Он рассказал, что одной из самых больших сложностей было именно приближение к линии боевого соприкосновения, поскольку так называемая килл-зона постоянно расширяется. Ключевую роль в выполнении задачи сыграли погодные условия. В частности, резкое снижение температуры и высокая влажность вызвали густой туман, что позволило незаметно продвинуться вперед.

Боец "Артана" объяснил, что на этом направлении операции тщательно планируют с учетом погоды. В неблагоприятных условиях противник теряет возможность эффективно использовать свои средства наблюдения и усложняется его инфильтрация. Зато при хорошей погоде украинские дроны активно обнаруживают и уничтожают врага.

Отдельно он отметил, что самым сложным этапом операции была дорога, которая оказалась плотно заминированной. Подготовка к операции длилась около двух недель и включала выявление и разминирование маршрута с помощью дронов, сбросов и наземной техники.

Поэтому это была самая сложная задача. И тут 50 на 50 – доедем или нет. Но мы выполнили ее успешно,

– отметил "Свят".

ВСУ сорвали планы врага на Запорожском направлении

Украинские военные имеют успехи на поле боя и смогли сорвать российское наступление в марте 2026 года. Об этом заявил Николай Маломуж.

Нас еще ждут сложные бои, но если говорить в целом, то мы не просто сорвали мартовскую, а осенне-зимнюю наступательную операцию, которую враг предполагал провести в течение пяти месяцев,

– подчеркнул генерал.

Российские войска планировали полностью захватить Донецкую область, части Сумской и Харьковской областей, а также продвинуться в направлении Запорожья и Днепропетровской области. Впрочем, ни один из этих планов реализовать не удалось.

Маломуж подчеркнул, что украинские военные удерживают оборону по всей линии фронта протяженностью более тысячи километров и сдерживают врага сразу на нескольких оперативных направлениях, где он пытается наступать.

Также ВСУ эффективно уничтожают силы и средства противника, особенно на горячих участках, в частности на Покровско-Мирноградском, Константиновском, Гуляйпольском, Лиманско-Славянском и Купянском направлениях.

Тем временем российские войска, воспользовавшись резким изменением погоды, пытались продвинуться в районе Гуляйполя, однако украинские силы смогли остановить наступление и удержать позиции. Об этом заявил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Эти наступательные действия стоили российским войскам значительных потерь – около 900 человек за сутки только на одном направлении. Он отметил, что противник заранее готовился к наступлению, перебрасывая резервы, в частности десантно-штурмовые подразделения, в район Гуляйполя, снимая их с Донецкого направления.

После накопления сил оккупанты ждали благоприятных погодных условий, в частности туман, чтобы осуществить быстрый прорыв. Однако результатом стали большие потери – всего около 1700 убитых и раненых, что свидетельствует об эффективной работе украинских защитников.

Украинские военные заранее подготовили оборону: заняли выгодные высоты к востоку от Гуляйполя, провели разведку и определили направления возможного наступления противника.

Это позволило сконцентрировать дополнительные резервы. Треть всех сил оккупантов, что наступали, были поражены именно нашими беспилотниками, несмотря на туман и плохую видимость. Также наши позиции дополнительно были обустроены стрелковым оружием, артиллерией, минометами. Все это не позволило врагу реализовать хотя бы минимальный план,

– рассказал Кузан.

Кроме того, украинские позиции были усилены стрелковым оружием, артиллерией и минометами, что не позволило врагу реализовать даже минимальный план. Скоординированные действия Сил обороны позволили не только отразить наступление, но и нанести противнику потери, которые придется восстанавливать длительное время.

Это сорвало планы российских войск на весеннюю наступательную кампанию. В то же время Кузан предостерег, что Россия не откажется от дальнейших наступлений, однако ее возможности будут ограничены из-за недостатка подготовленных резервов.

