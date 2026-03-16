По всей линии фронта не утихают бои и вражеские обстрелы из почти всего имеющегося арсенала. Больше всего атак россиян сейчас приходится на районы Покровска и Константиновки в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской. В то же время продолжаются бои в Сумской, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях.

После наступления потепления на отдельных участках враг уменьшил количество штурмовых действий, что, вероятно, связано с перегруппировками и подготовкой к новой наступательной кампании.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 9 по 15 марта 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

На прошлой неделе количество вражеских атак на фронте ежедневно варьировалось от 128 до 167 в сутки. При том, почти ежедневно "горячее направление" менялось – больше всего атак иногда приходилось не на Покровское, а на Константиновское или Гуляйпольское направления. Суммарно именно на эти участки пришлось 49,5% всех боевых столкновений на фронте в течение прошлой недели, то есть фактически половина.

Враг на прошлой неделе атаковал позиции наших воинов 1 013 раз. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 182 атаки;

Константиновское – 163 атаки;

Гуляйпольское – 156 атак;

Славянское – 71 атака;

Александровское – 45 атак;

Лиманское – 38 атак;

Купянское – 21 атака;

Харьковское – 13 атак;

Ореховское – 11 атак;

Сумское – 9 атак;

Краматорское – 7 атак;

Приднепровское – 5 атак.

Сейчас основной приоритет врага – Донецкая область и Запорожская. В частности враг пытается не только завершить оккупацию Гуляйполя, но и наступать на Орехов.

Несмотря на все вражеские атаки, линия фронта осталась неизменной на Харьковском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим дальше.

Что происходит в Сумской области?

В приграничье Сумской области продолжаются постоянные обстрелы и попытки россиян прорвать государственную границу. Так, на прошлой неделе враг совершил еще один прорыв в районе села Бессаловка. Часть населенного пункта оккупирована.





Ситуация на границе Сумской области / Карта DeepStateMAP

Также вражеские войска продвинулись вблизи Яблоновки на основном плацдарме в Сумской области.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

Россияне снова целятся на Купянск?

Купянск в конце прошлого года стал одним из крупнейших крахов россиян за последнее время. Однако россияне не теряют надежд на захват города после двух неудачных попыток.

На прошлой неделе россияне продвинулись возле села Песчаное. Также увеличилась серая зона в районе Петропавловки. Россияне также постоянно пытаются прорвать нашу оборону в районе Глушковки, однако все атаки там успеха врагу не дают.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в Луганской области

Впервые за долгое время российские войска имеют продвижение в Луганской области на Лиманском направлении. Врагу удалось продвинуться вблизи села Макеевка в сторону Грековки. Это единственные изменения на линии соприкосновения в районе Лимана и на направлении в течение прошлой недели.





Ситуация в Луганской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в направлении Славянска

Также продолжаются ожесточенные бои в направлении города Славянск, который является одной из главных целей врага на будущую наступательную кампанию. На прошлой неделе россияне прорвались в село Федоровка Вторая и имели продвижение там.

В районе Северска российских продвижений не зафиксировано, однако увеличилась серая зона.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Битва за Константиновку набирает обороты

Константиновка – большая цель врага в Донецкой области, которая имеет за собой еще большую цель – после ее захвата начать наступление на Краматорск.

Сейчас враг увеличивает количество атак в районе Константиновки и делает все для того, чтобы проникнуть в город. На прошлой неделе российские войска продвинулись в районах сел Бересток и Ступочки по трассе Бахмут – Покровск.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Что происходит в районе Покровска?

Районы так называемого Добропольского выступа и городов Родинское, Покровск и Мирноград несмотря на вражеское давление в течение прошлой недели остались без изменений.

В то же время россияне продвинулись в районе села Удачное, что у админграницы с Днепропетровской областью.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также захватчики имели продвижение между селами Ореховое Донецкой области и Дачное Днепропетровской.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение на Александровском направлении

Пока продолжается операция Сил обороны в Днепропетровской области, враг усилил атаки на другом отрезке Александровского направления – в Донецкой области.

На прошлой неделе вражеские войска продвинулись в районе села Толстое и Поддубное.





Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне целятся на Орехов?

На Гуляйпольском направлении российские войска в течение прошлой недели имели продвижение южнее города – в районе сел Мирное и Дорожнянка.

Очевидно сейчас россияне рассчитывают на повторение Гуляпийльского сценария для Орехова. Оба эти города долгое время были форпостами украинской обороны, которые с юга невозможно было пройти. Однако стремительное продвижение россиян в прошлом году на Новопавловском направлении позволило наступать на Гуляйполе с востока и перерезать логистику на севере.

Сейчас россияне атакуют в направлении на запад, чтобы так же подойти к Орехову с востока. Сейчас этот город остается крепким форпостом украинской обороны и, вероятно, станет одной из целей новой российской кампании этой весной.





Ситуация на Гуляйпольском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне не намеревались заканчивать войну еще с начала переговоров, несмотря на все заявления из Вашингтона. Частичная отмена санкций на российскую нефть на фоне войны на Ближнем Востоке только мотивирует Кремль продолжать войну, на которую она сейчас зарабатывает дополнительные деньги.

