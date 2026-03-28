Лише впродовж минулої доби вдалося ліквідувати 1300 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Як збільшилися втрати Росії?
З початку війни проти України Росія втратила:
- особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб;
- танків – 11 812 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 297 (+10);
- артилерійських систем – 38 936 (+73);
- РСЗВ – 1 707 (+7);
- засобів ППО – 1 337 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 202 112 (+1 501);
- крилатих ракет – 4 491 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 796 (+227);
- спеціальної техніки – 4 105 (+5).
Втрати росіян на 28 березня / Інфографіка Генштабу
Яких втрат завдають ворогу?
Минулої ночі ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та інші військові цілі. Також під ударом Сил оборони були об'єкти на окупованих частинах Донецької і Запорізької областей.
Раніше бійці підрозділу "Фенікс" знищили рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС у Луганській області, яка коштує близько 600 тисяч доларів. Це лише другий випадок знищення такої станції за понад 4 роки.
До слова, загалом початку контрнаступальних дій у південній частині Україна звільнила близько 470 квадратних кілометрів території. Крім того, було знешкоджено понад 11 тисяч російських військових.