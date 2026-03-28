Только за прошедшие сутки удалось ликвидировать 1300 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как увеличились потери России?

С начала войны против Украины Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек;
  • танков – 11 812 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 297 (+10);
  • артиллерийских систем – 38 936 (+73);
  • РСЗВ – 1 707 (+7);
  • средств ПВО – 1 337 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501);
  • крылатых ракет – 4 491 (+0);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 85 796 (+227);
  • специальной техники – 4 105 (+5).


Потери россиян на 28 марта / Инфографика Генштаба

Какие потери наносят врагу?

  • Прошлой ночью ВСУ поразили российский радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму и другие военные цели. Также под ударом Сил обороны были объекты на оккупированных частях Донецкой и Запорожской областей.

  • Ранее бойцы подразделения "Феникс" уничтожили подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС в Луганской области, которая стоит около 600 тысяч долларов. Это лишь второй случай уничтожения такой станции за более чем 4 года.

  • К слову, общем начале контрнаступательных действий в южной части Украины освободила около 470 квадратных километров территории. Кроме того, было обезврежено более 11 тысяч российских военных.