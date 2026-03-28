Только за прошедшие сутки удалось ликвидировать 1300 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Как увеличились потери России?
С начала войны против Украины Россия потеряла:
- личного состава – около 1 294 470 (+1 300) человек;
- танков – 11 812 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 297 (+10);
- артиллерийских систем – 38 936 (+73);
- РСЗВ – 1 707 (+7);
- средств ПВО – 1 337 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 202 112 (+1 501);
- крылатых ракет – 4 491 (+0);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 796 (+227);
- специальной техники – 4 105 (+5).
Потери россиян на 28 марта / Инфографика Генштаба
Какие потери наносят врагу?
Прошлой ночью ВСУ поразили российский радиолокационный комплекс "Валдай" в Крыму и другие военные цели. Также под ударом Сил обороны были объекты на оккупированных частях Донецкой и Запорожской областей.
Ранее бойцы подразделения "Феникс" уничтожили подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС в Луганской области, которая стоит около 600 тысяч долларов. Это лишь второй случай уничтожения такой станции за более чем 4 года.
К слову, общем начале контрнаступательных действий в южной части Украины освободила около 470 квадратных километров территории. Кроме того, было обезврежено более 11 тысяч российских военных.