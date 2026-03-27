Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Який цінний об'єкт Росії знищили прикордонники?

Сили оборони на Луганщині успішно атакували рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС. Відомо, що ця установка забезпечує цифровий зв'язок між підрозділами на великі відстані – до 40 кілометрів. Вперше таку зафіксували у 2018 році.

Орієнтовна вартість техніки становить близького 600 тисяч доларів.

Фактично Р-416Г-МС – це мобільна станція зв'язку розміщена на вантажівці КамАЗ. На даху автомобіля встановлена висувна щогла із трьома параболічними антенами. Саме вона забезпечує передачу сигналу між командними пунктами та передовими позиціями. Антена може підійматись на висоту 30 метрів.

Перші прототипи станції з'явились ще у 2005 році, однак масове виробництво розпочалось дещо пізніше. Тоді як на озброєння армії Росії техніку прийняли у 2018 році.

У Держприкордонслужбі зауважили, що це лише друге відоме ураження цієї техніки за увесь час повномасштабного вторгнення. Перший випадок атаки на Р-416Г-МС відбувся у червні 2024 року.

