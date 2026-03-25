Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що будь-який уражена російська техніка – це вже успіх. Особливо якщо йдеться про російські кораблі.

Міжнародні партнери подякують Україні

За словами Мусієнка, унікальність криголамів в тому, що вони можуть виконувати завдання навіть за особливо суворих умов. До прикладу, цієї зими такі умови спостерігали і в Балтійському морі.

Їхні криголами можуть пробудовувати маршрути, зокрема, для танкерів тіньового флоту. Також вони здійснюють спостереження та розвідку. Також повідомляли, що "Пурга" є потенційним носієм ракет "Калібр". Звісно, це загроза більше для Північної Європи. Адже з Балтійського моря по Україні не пускали ракети,

– зазначив Мусієнко.

В будь-якому випадку ця атака послаблює військовий потенціал Росії в Балтійському морі. Міжнародні партнери точно подякують за це Україні.

Що відомо про ураження російського криголама?