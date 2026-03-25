Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що знищення "Бастіон-М" – результат комплексної роботи, внаслідок якої також вдається методично вибивати вороже ППО. Варто також оцінити і розвідувальні можливості українських спецслужб.

Читайте також Дрони були незвичайні: чому росіяни раптом атакували Україну вдень і до чого можуть готуватись

Чому складно "вполювати" "Бастіон-М"?

За словами Каткова, знищити "Бастіон-М" чи пускових установок до "Іскандерів" – надзвичайно складне завдання. Їх вивозять з укриттів на дуже короткий період. Після пуску ракет ці пускові установки одразу забирають з позиції.

Зверніть увагу! Вночі 14 березня військові Сил спеціальних операцій влучили по пускових установках оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" в тимчасово окупованому Криму.

Очевидно, що тут йдеться про потужну роботу української розвідки, якій вдається виявити точний час та місце перебування пускових установок. Звісно, не варто відкидати й варіант, що дрони випадково двічі знайшли "Бастіон-М" та "Іскандер".

Варто розуміти, що дрони летять значно довше, ніж потрібно запустити ракети через "Бастіон-М". Звісно, не можемо виключати сценарій, що вдалося просто знайти ці цілі. Але мені все ж здається, що це результат системної роботи проти Росії,

– зауважив Катков.

