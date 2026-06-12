Що буде з зарплатами для військових

Про це йдеться у висновках Міністерства фінансів до постанови уряду, яка запроваджує відповідний експериментальний проєкт, про що пише ЕП.

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Видання зазначає, що виплати військовослужбовцям ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та Державної прикордонної служби запроваджують у межах експериментального проєкту, який триватиме 2 роки. Тобто до червня 2028-го.

Зверніть увагу! Військові надалі отримуватимуть виплати, які передбачалися за ведення бойових дій.

Однак запроваджуються нові доплати:

20 тисяч гривень на добу – за ведення штурмових дій у разі відновлення втрачених позицій;

40 тисяч гривень на добу – за ведення штурмових дій у разі захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника;

250 тисяч гривень – за кожного взятого у полон противника (розподіляється між військовослужбовцями, які брали участь у захопленні противника у полон);

25 тисяч гривень – за кожного знищеного противника у стрілецькому та рукопашному бою за умови підтвердження відеофіксацією.

Водночас загальна сума виплат не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць.

Проєкт, зокрема, передбачає запровадження додаткової винагороди – 50 тисяч гривень на місяць. Її отримають військові, які перебувають на пунктах управління в районах ведення бойових дій.

Важливо! Захисники, яким не передбачена жодна з перерахованих вище нових винагород, надаватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень на місяць.

Військовослужбовці, які мають право одразу на декілька видів винагород, отримають ту, яка є більшою.

Ухвалена урядом постанова передбачає запровадження формули розрахунку часу обов'язкового відпочинку для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях,

– йдеться у матеріалі.

На реалізацію проєкту необхідно 373,2 мільярда гривень додаткових видатків.

У 2026 році – 107,7 мільярда гривень;

у 2027 році – 186,8 мільярда гривень;

у 2028 році (за перші 5 місяців року) – 78,7 мільярда гривень.

Але у висновках Мінфіну зазначено, що пропозицій щодо джерел покриття додаткових витрат на реалізацію проєкту акта Міністерство оборони України не надало. Ба більше, у законі "Про державний бюджет на 2026 рік" не передбачені додаткові 107,7 мільярда гривень на нові виплати військовим.

Зауважте! Зміни до держбюджету, що напередодні ухвалила Рада, стосуються фінансування чинних умов, а не нових контрактів та доплат.

До того ж у Міноборони не надали пропозицій щодо заходів використання бюджетних коштів для реалізації експериментального проєкту.

Попри всі складнощі, Мінфін все одно погодив відповідну постанову.

Згідно з інформацією, держава планує профінансувати нові виплати військовим, не вносячи нових змін до бюджету.

Фінансування буде здійснено в межах чинного бюджету Міноборони, а також резерву коштів Мінфіну,

– повідомив співрозмовник ЕП.

Резерв Мінфіну – спеціальний фонд обсягом 199 мільярда гривень, створений на випадок додаткових фінансових потреб оборони.

Співрозмовник ЕП повідомив, що додаткові кошти на оборону держава профінансує "комбінацією заходів", зокрема завдяки кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.

Що ще варто знати про чинну ситуацію

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Раді зареєстровано вже сім блокуючих постанов на останні зміни у Державному Бюджеті на 2026. Він наголосив, що у ньому не передбачено достатньо грошей на збільшення зарплат військовим.

У середу, 10 червня, Верховна Рада ухвалила Закон № 15224. Йшлося про зміни у Державному бюджеті 2026 року. "За" проголосували 242 народні депутати.

А вже 12 червня Володимир Зеленський повідомив, що є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Зокрема, написав про "мінімум 30 тисяч гривень в тилу".