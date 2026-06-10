Що відомо про рішення Верховної Ради

Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони, про що повідомили у Верховній Раді.

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Згідно з інформацією, видатки будуть збільшені на 1,56 трильйона гривень, переважно коштом фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. До того ж передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 мільйона гривень спрямують на потреби енергетичного сектору.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, закон не передбачає достатньо грошей на підвищення зарплат військовим.

Тому поки всі підвищення будуть за рахунок внутрішніх ресурсів в середині МінОборони…..

– написав Железняк.

Він додав, що рішення підтримали 242 народні депутати, але він за нього не голосував.

Нагадаємо, що Ярослав Железняк вже говорив раніше про зарплати військовим. Він пояснював, що ті, хто отримують наразі 20 тисяч гривень, мають отримувати хоча б понад 30 тисяч гривень. Железняк додав, що уряд працює над цим. Зокрема, рішення має бути найближчим часом.

Військовослужбовець, капітан Данило Яковлев у розмові з 24 Каналом, теж прокоментував ситуацію з виплатами для українських захисників. На його думку, підняти зарплати слід й у тилу. Військовий вважає, що має йтися про суму у розмірі 50 – 70 тисяч гривень.